Son Dakika | Erdoğan fon skandalında ödemelerin ne zaman yapılacağını açıkladı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen 3 buçuk saat süren Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası konuşan Erdoğan gündemle ilgili kritik açıklamalarda bulundu ve gündemden düşemeyen fon skandalında ödemelerin ne zaman yapılacağını açıkladı.

Bugünkü kabine toplantısında gündemde yer alan önemli konular konuşuldu. Çalışma hayatı, sosyal politikalar ve son günlerde ülke gündeminden bir türlü düşmeyen fon skandalıyla ilgili güncel durumlar ele alındı.

FON SKANDALINDA ÖDEMELERİN NE ZAMAN YAPILACAĞINI AÇIKLADI

Fon skandalıyla ilgili konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Ekim ayı içerisinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak.

Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin ekim ayı içinde yapılmasını müteakip yatırımcıların kayda değer bir bölümü ara ödemelerini almış olacak. Fon Koordinasyon Kurulumuz kamuoyumuzu detaylı ve düzenli bir şekilde bilgilendirecek.

Bizim şu anda birinci önceliğimiz, siyasette tek sermayesi polemik olanlara laf yetiştirmek değil, kamu kaynakları kullanılmadan bu sürecin şeffaf, adil ve hızlı biçimde yönetilmesidir.

Bir kere daha şunu herkesin bilmesini, herkesin anlamasını isterim. Milletimizin hak ve hukukunun korunması bizim kırmızı çizgimizdir. Fahiş getiriler elde etmiş her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir."

"KENDİLERİ LÜKS VİLLALARDA YAŞIYOR, SÖZ KONUSU İSTANBUL OLUNCA EN ÇOK BUNLARIN SESİ ÇIKIYOR"

4 gün önce gerçekleşen Maltepe'deki feci olayla ilgili konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Dün Manisa Akhisar'da meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan 26 vatandaşımızdan 13'ü taburcu edildi, 2'si yoğun bakımda olmak üzere 13 kardeşimizin tedavisi halen devam ediyor.

Biz her kentsel dönüşüm dediğimizde birilerinin rantsal dönüşüm demesinden bıktık usandık. Kimsenin insan hayatıyla oynamaya hakkı yoktur. Kendileri lüks villalarda yaşıyor, söz konusu İstanbul olunca en çok bunların sesi çıkıyor. bu riyakarlığa dur demenin zamanı gelmiştir. Kentsel dönüşüm seferberliğimizi hızlandırmaya kararlıyız. Türkiye'de her iki kentsel dönüşümden birini İstanbul'da yaptık."