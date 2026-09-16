Son dakika | Emniyetten tefecilere baskın! Hesaplarında 9 milyarlık para trafiği

İçişleri Bakanlığı 5 ilde tefecilere yönelik eş zamanlı baskınlar yaptı. 53 şüphelinin hesaplarında 9 milyar 170 milyon TL para hareketliliği tespit edildi. Şüphelilerin hepsi yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, 5 ilde tefecilik ve organize suç yapılanmalarına yönelik operasyon düzenlendi.

TEFECİLİK, NİTELİKLİ YAĞMA, ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK...

Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, nitelikli yağma, özel belgede sahtecilik ve kasten öldürme suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

53 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Jandarma ekiplerinin operasyonlarında 53 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 9 milyar 170 milyon TL para hareketliliği tespit edildi.

Operasyonlar kapsamında şüphelilere ait 273 milyon TL değerindeki mal varlığına da el konuldu. Soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerin, vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları belirlendi.

Şüphelilerin borç karşılığında vatandaşlara boş veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları, borcunu ödeyemeyen kişilerin mal varlıklarını ise tehdit ve baskı yoluyla devraldıkları tespit edildi.

Bakanlığın X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

5 ilde Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 9 milyar 170 milyon TL para hareketliliği tespit edilen 53 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucunda şüphelilere ait 273 Milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu;

-Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,

-Tefecilik,

-Nitelikli yağma,

-Özel belgede sahtecilik ve

-Kasten öldürme suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-Vatandaşlarımızı yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları,

-Teminat olarak boş veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları,

-Ödeme yapamayan vatandaşlarımıza ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla devraldıkları tespit edildi.

Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için yer, zaman ve mekân gözetmeksizin, organize suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi gece gündüz demeden kararlılıkla sürdürüyoruz.

Suç örgütlerine de, onları besleyen karanlık yapılara da göz açtırmayacağız.

Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.