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Halk TV Türkiye Son dakika | DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı: Son tarih belli oldu

Son dakika | DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı: Son tarih belli oldu

Son dakika haberi... ÖSYM, 1 Kasım'da yapılacak 2026 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile 2026 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na başvurular başladı.

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Son dakika | DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı: Son tarih belli oldu
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ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bugün başlayan başvurular, 24 Eylül'e kadar sürecek. Doktoralı diş hekimi olup uzman olmaya hak kazanmak isteyen adayların da DUS'a girmeleri gerekecek.

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BAŞVURULAR ÖSYM ÜZERİNDEN YAPILACAK

Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri, https://ais.osym.gov.tr veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2026-DUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu ile 2026-STS Diş Hekimliği 2. Dönem Başvuru Kılavuzu'ndan ulaşılabilecek. (AA)

Son dakika | DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı: Son tarih belli oldu - Resim : 2

DUS NEDİR?

DUS, diş hekimliği fakültesi mezunlarının ortodonti, ağız, diş ve çene cerrahisi, endodonti, periodontoloji, pedodonti ve protetik diş tedavisi gibi uzmanlık alanlarında eğitim alabilmelerinin önünü açar. Adayların uzmanlık programlarına yerleşebilmesi için sınavdan yeterli puanı alması ve ilgili programın diğer başvuru koşullarını karşılaması gerekir.

Sınavda adayların mesleki bilgi ve uzmanlık eğitimi için gerekli akademik yeterlilikleri ölçülür. DUS sonuçlarına göre yapılan yerleştirmelerin ardından adaylar, kazandıkları üniversite veya eğitim kurumunda uzmanlık eğitimine başlar.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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