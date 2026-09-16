Son Dakika | ÖSYM Şanlıurfa'daki KPSS skandalı için günler sonra açıklama yaptı! 392 aday için karar

ÖSYM, 6 Eylül 2026'da gerçekleştirilen 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda Şanlıurfa Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nde yaşanan uygulama sorunlarına ilişkin incelemenin tamamlandığını açıkladı. Yapılan değerlendirmelerde, 22 sınav salonunda sınava giren 392 adaya yönelik mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi. ÖSYM Yönetim Kurulu, söz konusu adaylara eş değer sınav yapılmasına karar verdi.

Sınav günü Şanlıurfa şehir merkezinde bulunan Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü bağlantı yolunun tek şeride düşürülmesi ve bölgede meydana gelen trafik kazası nedeniyle ulaşımda sorun yaşandı.

ÖSYM Şanlıurfa İl Koordinatörlüğü tarafından yapılan tespitlerde, yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle çok sayıda adayın sınav binalarına zamanında ulaşamayabileceği belirlendi.

SINAV 30 DAKİKA ERTELENDİ

Şanlıurfa ÖSYM İl Koordinatörlüğü, adayların mağduriyet yaşamaması amacıyla ilgili sınav binalarında sınava giriş süresinin 30 dakika uzatılması yönündeki talebini ÖSYM Sınav Günü Masası'na iletti.

ÖSYM, mevzuat hükümleri ile geçmişte alınan karar ve uygulamaları değerlendirerek Osmanbey Kampüsü'ndeki sınav binalarına aday girişlerinin 30 dakika uzatılmasına karar verdi.

Bu kapsamda söz konusu binalarda sınavın başlama saati 10.45 olarak uygulandı.

ÖSYM ayrıca yaşanan durumun ayrıntılarının ortaya çıkarılması amacıyla sınavın hemen ardından inceleme başlattı.

KAMERA KAYITLARI TEK TEK İNCELENDİ

İnceleme kapsamında sınav merkezindeki yönetici ve görevlilerle görüşülerek olayın ayrıntıları değerlendirildi.

ÖSYM'ye ulaşan sınav binaları ve salonlarına ait kamera kayıtları ile bina ve salon tutanakları da ayrıntılı biçimde incelendi. Bina girişlerindeki kamera görüntülerinin yanı sıra sınav salonlarındaki kayıtların da tek tek değerlendirildiği bildirildi.

ÖSYM, incelemenin her bir aday açısından ayrı ayrı yapıldığını açıkladı.

22 SALONDA MEVZUATA AYKIRI UYGULAMA TESPİT EDİLDİ

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda Osmanbey Kampüsü'nde bulunan 150 sınav salonunun 22'sinde, sınava giren toplam 392 adaya yönelik ÖSYM mevzuat hükümlerine aykırı sınav uygulamaları gerçekleştirildiği tespit edildi.

ÖSYM, sınav uygulamasında adalet ve fırsat eşitliğinin korunmasının temel sorumluluklarından biri olduğunu vurguladı.

392 ADAY İÇİN EŞ DEĞER SINAV YAPILACAK

ÖSYM Yönetim Kurulu, 15 Eylül 2026 tarihli ve 2026/38.10 sayılı kararı doğrultusunda, inceleme kapsamında belirlenen 392 adaya eş değer sınav yapılmasına karar verdi.