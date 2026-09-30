Son Dakika | Dilan Polat "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı. Polat, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifadesinin alınması için adliyeye getirildi. Adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Gazeteci İhsan Yalçın'ın haberine göre; Dilan Polat’ı eski bir yakın arkadaşı şikayet etti. Delil olarak Whatsapp yazışmalarını sunuldu. İddiaya göre yazışmalarda Polat’ın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a hakaret içerikli mesajları vardı.

ADLİYEDE FENALAŞTI

Gözaltına alınan Dilan Polat adliyede ifade verdiği sırada fenalaştı. Dilan Polat için sağlık ekipleri sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Aşırı lüks ve görgüsüz sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çeken Dilan Polat, daha önce eşi Engin Polat ile birlikte yürütülen kapsamlı bir soruşturma nedeniyle de uzun süre kamuoyunun gündeminde yer almıştı.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu kişiler hakkında yürütülen önceki soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde operasyon düzenlenmişti.

1 Kasım 2023'te başlayan operasyonlar kapsamında Polat çiftiyle birlikte toplam 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin şirketlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konulmuştu.

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK ön inceleme raporunda, tasfiye halindeki üç şirketten aile bireylerinin sahibi olduğu şirketlere sahte fatura düzenlenmesi yoluyla yaklaşık 200 milyon liralık para girişi tespit edildiği belirtilmişti.

Rapora göre söz konusu para daha sonra aile bireylerinin şirketleri arasında transfer edilmiş, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul şirketinde toplanmıştı. Paranın gayrimenkul ve çok sayıda araç alımında kullanıldığı tespitinin ardından soruşturma genişletilmişti.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un yanı sıra Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da toplam 43 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirmişti.

Operasyonlarda Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklanmıştı.

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "yasa dışı bahis", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından cezalandırılmaları talep edilmişti.

Dilan Polat, 19 Ağustos 2024'te tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. (AA, DHA)