Dilan Polat ve Engin Polat'a 'ponzi' suçlaması! Tutuklanmaları için başvuru yapıldı

Dilan ve Engin Polat hakkında ticari faaliyet kapsamında “nitelikli dolandırıcılık” iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İddiaları gündeme getiren İhsan Yalçın’ın aktardığına göre, mağdur avukatları savcılığa sundukları dilekçeyle Polat çifti ve diğer şüpheliler hakkında iki kritik talepte bulundu.

Mağdur avukatları, şüphelilerin suçtan elde ettikleri yönünde somut emare bulunan taşınmazlar, araçlar, banka hesapları ve diğer mal varlığı değerleri hakkında, CMK 128 ve ilgili mevzuat kapsamında yasal koşulların oluşması halinde arama, el koyma ve devirleri önleyici tedbirlerin uygulanmasının değerlendirilmesini istedi. Aynı talep kapsamında yapılacak arama ve el koyma işlemlerinde ele geçirilecek dijital materyaller ve defterlerin de incelenmesi talep edildi.

Dilekçede ayrıca, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin, delil karartma ve müştekiler üzerinde baskı kurma olgularının doğrulanması halinde, Engin Polat, Dilan Polat, Sezgin Polat, avukat Sevinç Horoz, Bülent Mert, Serdar Aksu, Yasemin Balıkçı, Mustafa Özal ve soruşturma kapsamında tespit edilecek diğer şüphelilerin CMK 100. madde uyarınca tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmeleri istendi.

Dosyada 5 kişinin mağdur sıfatıyla şikâyetçi olduğu ve soruşturma hakkında gizlilik kararı bulunduğu aktarıldı.

SORUŞTURMA AÇILAMAYAN GÜZELLİK MERKEZİYLE BAŞLADI

Soruşturmanın temelinde İstanbul Bağcılar’da açılması planlanan Dilan Polat markalı güzellik merkezi yer aldı.

İddiaya göre şubenin işletmecisi Erdener Aktaş, franchise kapsamında güzellik merkezi açmak için Polat çiftiyle anlaşma yaptı. Aktaş, isim hakkı ve diğer ödemeler kapsamında Polatlara 13 milyon 350 bin liralık çek ile 3 milyon lira nakit verdiğini, toplam yatırımının ise yaklaşık 17 milyon liraya ulaştığını öne sürdü.

Ancak Dilan ve Engin Polat’ın tutuklanmasının ardından şirketlere kayyum atanması nedeniyle güzellik merkezinin faaliyete geçemediği iddia edildi.

Aktaş, verdiği çeklerin kendisine iade edilmediğini ve başka kişilere ciro edildiğini, bu nedenle haciz işlemleriyle karşı karşıya kaldığını ileri sürerek Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat ve bazı diğer kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bu başvurunun ardından Polat çifti hakkında ticari faaliyet kapsamında “nitelikli dolandırıcılık” iddiasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

TUTUKLAMA TALEBİ GÜNDEMDE

Soruşturmayla ilgili son gelişmeyi aktaran İhsan Yalçın ise tutuklama başvurusunun mağdur avukatları tarafından yapıldığını belirtti. Yalçın’ın aktardığına göre, başvuruda Dilan ve Engin Polat ile dosyada yer alan diğer şüpheliler hakkında tutuklama tedbiri uygulanması talep edildi.

Soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, savcılığın tutuklama talebi ve dosyada yer alan iddialarla ilgili yapacağı değerlendirme bekleniyor. Dosyaya yeni mağdur veya şüphelilerin dahil olması halinde soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği ifade edildi.