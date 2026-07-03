Son Dakika | Deniz Göktaş tutuklandı

"Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisi nedeniyle gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “dini değerleri aşağılama” suçlamasıyla tutuklandı.

Dün yurt dışı seyahati dönüşünde havalimanına gözaltına alınan Deniz Göktaş savcılık ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

KARARIN ARDINDAN PROTESTO SESLERİ

İfadesinin sona ermesinin ardından Göktaş, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Göktaş hakkında tutuklama kararı verildi.

Tutuklama kararının ardından adliyede protesto sesleri yankılandı. Göktaş'ı desteklemek için adliyeye gelen vatandaşlar kararı protesto etti.

SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Fırat Fıstık'ın haberine göre, Deniz Göktaş'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. "Canlı bombalardan korkuyorum, en çok oruç tutanlarından" cümlesi için Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Canlı bombalar arasında oruç tutup tutmamak şeklinde ayrım olmasının sebebi; kelime oyunu amaçlıdır. Ben oruç tutan insanlar uzun süre aç ve susuz kaldıkları için daha gergin olacaklarını düşünerek böyle bir şaka yaptım."

Deniz Göktaş'a savcılıkta "Anayasa falan, kendin ol ya, kendin ol, kır kabuklarını Tayyip ya” ifadesi de soruldu.

Göktaş, "Cumhurbaşkanı'nın hepimiz gibi kişisel gelişim videoları izlediğine ilişkin olarak yapılmış mizahi bir espridir. Bu söylemde herhangi bir aşağılama veya hakaret olduğunu düşünmüyorum" dedi.

"Keşke Recep Tayyip Erdoğan'ın terapisti olabilsem" cümlesi de sorulan Göktaş, şöyle dedi:

"Psikoloji mezunu olduğum için ve Cumhurbaşkanının stresli bir görev yaptığını düşündüğüm için kendisinin terapisti olabileceğime yönelik olarak gerçekleştirilmiş mizahi bir paylaşımdır, bir aşağılama veya hakaret kastı bulunmamaktadır."

Deniz Göktaş, 'dini değerleri aşağılama' suçlamasıyla ilgili soruya ise şöyle cevap verdi:

"İnsanlar beni gördüklerinde dinden uzak bir insan olduğumu düşünüyorlar, ancak ben tarafıma okuduğunuz şekilde 4. kitabı sevdiğimi beyan ettim, bu söylemde 4. kitabın son kitap olduğuna yönelik teolojik espri amacım vardır, herhangi bir aşağılama kastım yoktur.

Ben benzer şakayı kelimesi kelimesine aynı şekilde 3 yıldır ülkenin farklı bölgelerinde stand-up gösterilerinde yapıyorum, yaklaşık 100.000 kişi bu şakayı yapmıştır ancak bu şakadan incinen herhangi birisini görmedim. Benim dini değerleri aşağılamak gibi bir kastım veya amacım bulunmamaktadır."

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

Soruşturmayı açan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bir kısım sosyal medya platformlarında yayınlamış olduğu içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edilen şüpheli Deniz Göktaş hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.