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Halk TV Türkiye Son Dakika | Deniz Göktaş hakkında verilen tahliye kararı iptal edildi: Yeniden tutuklandı

Son Dakika | Deniz Göktaş hakkında verilen tahliye kararı iptal edildi: Yeniden tutuklandı

Son dakika haberi... Deniz Göktaş hakkında verilen tahliye kararı iptal edildi. Ünlü komedyen aynı gün hapishaneden çıkmadan yeniden tutuklandı.

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Son Dakika | Deniz Göktaş hakkında verilen tahliye kararı iptal edildi: Yeniden tutuklandı
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Komedyen Deniz Göktaş hakkında verilen tahliye kararı savcılığın itirazı üzerine iptal edildi. Kararın ardından ünlü komedyen yeniden tutuklandı.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ, MAHKEME KARARI BOZDU

Deniz Göktaş, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Halkın kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarından hakkında verilen tahliye kararına savcılığın yaptığı itiraz sonrası, İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nce aynı suçlamalardan tekrar tutuklandı.

Son Dakika | Deniz Göktaş hakkında verilen tahliye kararı iptal edildi: Yeniden tutuklandı - Resim : 1

AYNI GÜN HAPİSHANEDEN ÇIKMADAN YENİDEN TUTUKLANDI

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, hapishanedeki Göktaş hakkında, “kaçma şüphesi gerekçesiyle” tutuklama kararı verdi. Göktaş’a, 28 Ağustos’ta tutukluluğuna yapılan itiraz sonrası tahliye kararı verilmişti. Göktaş aynı gün, hapishaneden çıkamadan “suçu ve suçluyu övme” suçlamasıyla yeniden tutuklanmıştı.

Medyascope gazetesinden Furkan Karabay'ın haberine göre, bu son kararda eklenince komedyen Deniz Göktaş’ın tutukluluğu 3 suçlamadan sürecek. Göktaş, 2 ayrı suçtan tahliye kararı almadan serbest kalamayacak.

Son Dakika | Tahliye kararı çıkar çıkmaz tutuklanan Deniz Göktaş'tan ilk açıklamaSon Dakika | Tahliye kararı çıkar çıkmaz tutuklanan Deniz Göktaş'tan ilk açıklama
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Deniz Göktaş Tutuklama
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