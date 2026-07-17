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Halk TV Türkiye Son Dakika | DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan ile görüşecek: Tarih belli oldu

Son Dakika | DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan ile görüşecek: Tarih belli oldu

Son dakika haberi... DEM Parti İmralı heyetinin, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yaptığı ziyaretlerin ardından perşembe günü terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşeceği öğrenildi.

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Son Dakika | DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan ile görüşecek: Tarih belli oldu
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DEM Parti İmralı Heyeti'nin perşembe günü (23 Temmuz) terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşeceği öğrenildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla devam eden İmralı sürecinde çerçeve yasa bekleniyor. DEM Parti'nin İmralı heyeti, 14 Temmuz'da AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile 15 Temmuz'da ise Devlet Bahçeli ile görüştü.

Son Dakika | DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan ile görüşecek: Tarih belli oldu - Resim : 1

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar görüşmelerin içeriklerine dair bilgi vermeyeceklerini söyledi. DEM Parti'den yapılan açıklamada ise 14 Temmuz’da AKP heyetiyle, 15 Temmuz’da ise Bahçeli ile süreç kapsamında gündemdeki konuları değerlendirmek üzere görüşme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada sürece ilişkin yasal çerçevenin belirlenmesi için fikir alışverişinde bulunulduğu bildirildi. Açıklamada, "Temaslarımızın ardından, İmralı’da Abdullah Öcalan’la en kısa zamanda bir görüşme gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz" denildi.

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TARİH BELLİ OLDU

Cega Medya'dan Ferit Aslan'ın haberine göre, DEM Parti İmralı Heyeti, Ala ve Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından perşembe günü (23 Temmuz) terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Abdullah Öcalan DEM Parti
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