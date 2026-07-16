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Halk TV Siyaset Taslak DEM Parti'ye iletildi mi? İmralı Heyeti: En kısa sürede Öcalan'la görüşmeyi hedefliyoruz

Taslak DEM Parti'ye iletildi mi? İmralı Heyeti: En kısa sürede Öcalan'la görüşmeyi hedefliyoruz

DEM Parti İmralı Heyeti, AKP ve MHP ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, yasal düzenlemelerin ele alındığını belirtti. Heyet Öcalan ile en kısa sürede görüşmeyi hedeflediğini paylaştı.

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Taslak DEM Parti'ye iletildi mi? İmralı Heyeti: En kısa sürede Öcalan'la görüşmeyi hedefliyoruz

DEM Parti İmralı Heyeti, AKP heyeti ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, dün AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile, bugün ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapılan görüşmelerde "Barış ve Demokratik Toplum Süreci" kapsamında gündemdeki konuların ele alındığı belirtildi.

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Heyet, görüşmelerde sürecin mevcut aşaması ile yasal çerçevenin bir an önce hayata geçirilmesi ve ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte olması konusunda fikir alışverişinde bulunulduğunu ifade etti.

"Görüşmelerde, sürecin mevcut aşaması, yasal çerçevenin bir an önce hayata geçirilmesi ve bunun ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte olması hususlarında fikir alışverişinde bulunduk. Bu doğrultudaki istişarelerimiz devam edecektir. Temaslarımızın ardından, İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan’la en kısa zamanda bir görüşme gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz."

Öte yandan, AKP heyeti ile görüşme, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları nedeniyle yoğun geçen günün ardından akşam saatlerinde gerçekleşmişti. Görüşmede AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile DEM Parti İmralı Heyeti bir araya gelmişti.

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Hafta sonu Mithat Sancar, Diyarbakır'da katıldığı "Türkiye'de Toplumsal Barış Süreçleri ve Dünya Örnekleri" konferansında, konuşmuş ve "Önümüzdeki, pazartesiyle başlayacak hafta artık yasa tartışmalarının bu boşlukta ve spekülasyon düzeyinde yürümesinin sona erdiği bir evre olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
DEM Parti Devlet Bahçeli AKP Mithat Sancar
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