DEM Parti'nin AKP'den süreç yasası için 4 talebi ortaya çıktı

Ekim 2024'te Devlet Bahçeli'nin PKK terör örgütü lideri Öcalan'a yaptığı çağrı ile başlayan 'İmralı Süreci'nde oluşturulan komisyonun ardından yasa çalışmaları için hazırlıklar başladı.

TBMM yasama yılı sona ermeden hayata geçirilmesi planlanan 'çerçeve yasa' ile ilgili hazırlıklar sürerken DEM Partili Pervin Buldan ile Mithat Sancar'ın da yer aldığı İmralı Heyeti perşembe günü AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ile dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirdi.

İMRALI HEYETİNİN AKP ZİYARETİNDEKİ TALEPLERİ ORTAYA ÇIKTI

İlke TV'de yer alan habere göre söz konusu görüşmede İmralı Heyeti, AKP'li isimlerden 'çerçeve yasaya' dair birtakım taleplerde bulundu.

İddiaya göre 4 maddeden oluşan talepler şöyle:

Çerçeve yasanın kapsayıcı olması: Düzenlemede örgüt yöneticilerinin kapsam dışında bırakılmaması, “suça karışan-karışmayan” ayrımı yapılmaması talep edildi.

Abdullah Öcalan’ın çalışma koşulları: Öcalan’ın çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve durumunun hukuki bir statüye kavuşturulması istendi.

Silahsızlanma süreci için mekanizmalar: Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından silahsızlanma sürecinin sağlıklı ilerleyebilmesi için gerekli mekanizmaların oluşturulması gerektiği ifade edildi.

İmralı görüşmelerinin artırılması: Abdullah Öcalan ile İmralı Heyeti ve avukatların daha sık görüşebilmesi için görüşme kanallarının açılması talep edildi. 24 Mayıs’tan bu yana gerçekleşmeyen görüşmelerin yeniden başlaması ve bu adımın yasa taslağı tamamlanmadan önce atılması gerektiği vurgulandı.

AĞUSTOSUN İLK HAFTASINDA GENEL KURULDA OLACAK

Kaynaklara göre, söz konusu tekliflerin kısa sürede yasalaşması halinde çerçeve yasanın temmuz ayının son haftasında, sürecin uzaması durumunda ise ağustos ayının ilk haftasında Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

TASLAK MECLİS'TEN ÖNCE PARTİLERE VE ÖCALAN'A SUNULACAK

Öte yandan hazırlanması muhtemel taslak metin, Meclis'e sunulmadan önce DEM Parti başta olmak üzere siyasi partilerle paylaşılacak; ayrıca İmralı Heyeti’nin de taslağı terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a götürerek görüş ve değerlendirmelerini almasının öngörüldüğü aktarıldı.

İKİNCİ AŞAMA EKİME BIRAKILACAK

DEM Partili kaynaklarına dayandırılan haberde, çerçeve yasanın ardından gelecek ikinci aşama yasal düzenlemelerin ise Meclis’in 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama dönemine bırakılmasının beklendiği belirtildi.

Bu kapsamda infaz düzenlemesi ile Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Terörle Mücadele Kanunu’nda (TMK) yapılması öngörülen değişikliklerin sonbaharda Meclis gündemine gelmesi öngörülüyor.