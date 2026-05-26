Son Dakika | Erdoğan Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bölgesel gelişmeler üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan şu açıklama yapıldı:

"Liderler, Türkiye-İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgemizdeki çatışma süreci nedeniyle bayramı buruk karşıladığımızı, İran halkının bu zorlu zamanları aşacağına ve selamete kavuşacağına inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle birlikte çalıştığımızı, müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran Cumhurbaşkanının Kurban Bayramını da tebrik etti."