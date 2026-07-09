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Halk TV Türkiye Son Dakika | CHP'li belediye başkanına silahlı saldırı!

Son Dakika | CHP'li belediye başkanına silahlı saldırı!

Son dakika... Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar ve beraberindekilere seyir halindeki bir otomobilden silahla ateş açıldı. Saldırıda yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son Dakika | CHP'li belediye başkanına silahlı saldırı!
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar ve yanındakilere yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, Olcar akşam saatlerinde çarşı merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdiği sırada seyir halindeki bir otomobilden ateş açıldı. Saldırıda yaralanan olmadı.

ESNAF ZİYARETİ SIRASINDA SALDIRI

Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, beraberindeki heyetle birlikte Kadirli çarşı merkezinde esnaflarla bir araya geldiği sırada, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce ateşli saldırıya uğradı. Saldırının seyir halindeki bir araçtan gerçekleştirildiği öğrenildi.

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YARALANAN OLMADI

Açılan ateş sonucu Belediye Başkanı Olcar ve yanındakiler yara almadan kurtuldu. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma bildirilmezken, olay bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırının henüz belirlenemeyen nedeniyle ilgili olarak güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

(ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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