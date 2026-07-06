Avcılar’da gece kulüplerine çöken çete, gazeteciye de silahlı saldırı düzenledi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘çete’ soruşturması tamamlandı. Şikayetçi konumda 13 isim bulunuyor. Küçükçekmece’de bulunan bir restoranın sahibi İhsan Baran, ilçede bulunan bir kafenin sahibi Ferat Temel ile Gazeteci Ali Kıdık, iddianameye konu eylemlerde mağdur olarak yer alan isimlerden birkaçı.

‘TAŞALAR’ ÇETESİNİN LİDERİ DE DOSYADA

Haklarında dava açılan kişi sayısı 32 oldu. Bu kişilerden 15’i tutuklu. Çetenin lideri olmakla suçlanan Hakan Yılmaz (46), kardeşi Barış Yılmaz (35) ile Esenler’de faaliyet gösteren ‘Taşlar’ adındaki suç örgütünün lideri Ramazan Taş (34) da sanık sandalyesinde oturan isimler arasında.

Çetenin lideri olmakla suçlanan Hakan Yılmaz tutuklu durumda.

MEKÂN SAHİBİNİN OĞLUNU KAÇIRIP HORTUMLA DÖVDÜLER

İddianameye göre Hakan Yılmaz’ın lideri olduğu grup, uyuşturucu ve silah ticaretinin yanı sıra Avcılar sahilde bulunan gece kulüplerini zorla ele geçirmekle suçlanıyor. 2 yıla yakın içinde yer aldığı suç örgütünün faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgi veren Kaan Çoban (23), yaşanan olaylardan birine ilişkin şunları söyledi:

“Hakan Yılmaz’ın sahip olduğu Oscar Sahne’nin yanında bir restoran daha vardı. Buraya da çökmek istemişti. Adam inat edip vermeyince çocuğunu kaçırdılar. Çocuğu Oscar Sahne’de bağlayıp hortumla dövdüler. Kafasında sandalye kırdılar. En son denize atacaklardı; hatta ben engel olmuştum” dedi.

Çoban ifadesinin devamında bir başka olaya ilişkin ise “Oscar Sahne’nin bir ortağı da Uygar Doğanay isimli şarkıcıydı. Uygar Doğanay’ın babası, Hakan Yılmaz’ı problemli bir insan olduğundan dolayı, ortaklıktan çıkarmak istedi. Fakat Hakan kabul etmeyince aralarında problem oldu. Sonrasında Uygar Doğanay’ın kuzeni olan yine şarkıcı ismini Erkan olarak hatırladığım şarkıcıyı da vurdurmuştu” dedi.

"ORMANA GÖTÜRÜP AYAĞIMA SIKACAKLARDI"

Çete tarafından para vermesi için tehdit edildiğini kaydeden kafe sahibi Ferat Temel ise, çetenin iki numarası olmakla suçlanan Barış Yılmaz ile ilgili “Barış Yılmaz da göğsüme yumruk atarak bana ‘sen misin benim paramı vermeyen’ dedi ve beni oradan alarak Merkez Mahallesinde bulunan Vaggon Cafe isimli iş yerine getirdiler. Barış Yılmaz yanındaki çocuklardan bir tanesine yüksek sesle ‘git silahı getir’ dedi. Daha sonra öz abim olan Cesur Temel’i arayarak 1 saat içerisinde 5.000 TL para getirmesini getirmezse de beni ormana götürüp ayağıma sıkacaklarını söylediler” ifadelerini kullandı.

Barış Yılmaz

ALİ KIDIK’A SALDIRININ ALTINDA ‘ÇETE’ ÇIKTI

Gazeteci Ali Kıdık’a yönelik 16 Kasım 2022 günü gerçekleştirilen silahlı saldırı da dava dosyasında yer aldı. Saldırı planlamasını doğrudan Hakan Yılmaz yaptı. Ali Kıdık’ın aracına Sefaköy’de gerçekleştirilen silahlı saldırıyı gerçekleştiren isim ise Samet Emin Kızılkaya oldu. Kıdık’a yönelik saldırı aktif bir rol alan isimlerden birinin de Ramazan Taş olduğu kaydediliyor.

Ali Kıdık'ın içinde olduğu araca silahlı saldırı düzenlenmişti.

RESTORANA KALAŞNİKOFLU SALDIRI

Küçükçekmece Halkalı’da bulunan bir restoran da çete üyelerinin silahlı saldırısının hedefi oldu. Olay 17 Ekim 2023 sabahı saat 07.30 sıralarında yaşandı. Gece 3.00 sıralarında, çete mensubu olduğu iddia edilen Hakkıcan Uğur, Umut Dinç ve Seyfettin Güneş, anılan restorana gitti. Restoran çalışanların iddiasına göre, aynı zamanda sarhoş olan bu 3 isim olay çıkardı.

Restoranda geceleri kasiyer olarak çalışan İlyas Baran darp edildi. Bu kişiler işletme sahibi İhsan Baran ve Osman Yasak’ın yanlarına gelmesini istedi. Görevliler bir süre sonra bu kişileri restorandan çıkardı. Bu kişiler biri araca binerken “Bu sizin yanınıza kalmayacak geri geleceğim” dedi. Bu olaydan 4-5 saat sonra ise olayın yaşandığı restoran kalaşnikoflu silahla tarandı. Kırklareli’nde bulunan ve Ruhi Erdoğan’ın işlettiği Screet Bar isimli gece kulübü de 10 Mayıs 2023 gecesi kurşunlandı.