Son Dakika | ‘Change oto’ vurgununa darbe: İstanbul’da 17, Ankara’da 14 gözaltı

Ankara ve İstanbul merkezli iki ayrı “change oto” soruşturmasında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. İstanbul’daki dosyada 61 aracın bu yöntemle satıldığı tespit edilirken, Ankara’daki soruşturmada yaklaşık 306 milyon TL’lik malvarlığı değeri belirlendi.

İSTANBUL'DA 17 GÖZALTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi.

Soruşturmada, trafik kazası, yangın ve deprem gibi nedenlerle ağır hasar alan araçların fabrikasyon seri numaralarının, hacizli veya yakalama kararı bulunan araçlara uyarlandığı belirlendi.

Bu yöntemle “change” yapıldığı ve 61 aracın üçüncü kişilere satılarak dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi.

İstanbul, Çanakkale, Ordu ve Samsun’da 12 ev ve iş yerine düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 1 pompalı tüfek, 50 fişek ve çok sayıda araç ele geçirildi.

ANKARA'DA 306 MİLYONLUK VARLIK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da 2024 yılında yapılan “change oto” operasyonunda elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yeni bir soruşturma yürüttü.

Soruşturma kapsamında yaklaşık 306 milyon TL’lik malvarlığı değeri tespit edildi.

Ankara merkezli farklı illerde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında adli işlem başlatılan 19 şüpheliden 14’ü gözaltına alındı.