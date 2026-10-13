Kriptolu telefonlarla uyuşturucu ticareti!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, kriptolu haberleşme programı kullanarak ülkeler arası uyuşturucu madde ithalatı ve ihracatı yapan suç örgütlerinin varlığı tespit edildi.

Ticaretin mikrofon, kamera ve GPS gibi donanımların devre dışı bırakıldığı, özel cep telefonlarından yapıldığı ve uçtan uca şifreli mesajlaşma uygulamasından gerçekleştiği belirlendi. Gerçekleştirilen incelemelerde suç örgütlerinin çeşitli ülkelerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Türkiye’ye ve başka ülkelere naklettikleri, yüksek miktarda yasa dışı gelir elde ederek bu geliri çeşitli yöntemlerle aklamaya çalıştıkları ortaya çıktı.

Örgütlerin yurt içinde ve yurt dışında farklı tarihlerde 35 uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirdiği, uyuşturucu maddelerin toplam ağırlığının 10 tonun üzerinde olduğu tespit edildi.

60 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

Eyleme karışan 168 şüphelinin kimlik bilgileri tespit edilirken; şüphelilerden 29’unun cezaevinde olduğu, 74’ünün yurt dışında bulunduğu, 5’inin vefat ettiği, 60’ının ise Türkiye’de olduğu belirlendi. 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 42 kişi gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirlenen şüphelilerin uluslararası düzeyde aranmasını sağlamak amacıyla haklarında kırmızı bülten çalışması başlatıldı. Ayrıca suç örgütü üyelerinin suçtan elde ettikleri gelirler ile aklama eylemlerine konu 163 gerçek kişiye ait banka hesapları ve kripto varlıklara, 556 taşınmaza, 155 motorlu taşıta ve 71 şirketin ortaklık payına el konuldu.