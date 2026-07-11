Son Dakika | Çankaya Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı

CHP'li Çankaya Belediyesi'ne sabah saatlerinde polis tarafından operasyon gerçekleştirildi. Belediye binasında arama yapıldığı ve çok sayıda gözaltı olduğu öğrenildi.

CHP İL ÖRGÜTÜNDEN BELEDİYE ÖNÜNE ÇAĞRI

Operasyona ilişkin CHP Özgür Ankara İl Örgütü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada belediye binası önüne çağrı yapıldı:

"Değerli yoldaşlar, sabahın bu saatinde Cumhuriyetimizin başkenti Ankara’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçesi Çankayamızın Belediye Başjanlığı’na hukuksuzca bir operasyon düzenlenmektedir. Tüm partililerlerimizi, Ankaralı yurttaşlarımızı; Çankaya Belediyemizin önüne dayanışmaya davet ediyoruz."

İKTİDAR MEDYASI HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner NATO zirvesinin ardından iktidar medyası tarafınca hedef gösterilmiş ve zirve sırasında yurt dışında tatilde olduğu iddialarına sosyal medya hesabından yanıt vermişti.

Güner, çağrılmadığı / görevlendirilmediği bir organizasyonda yer almasının doğal olarak mümkün olmadığını, belediyenin sadece NATO için değil yılın her günü 24 saat görev başında olduğunu ifade etmişti.

"Niyetleri apaçık belli olan bir grup tarafından günlerdir NATO zirvesinde nerede olduğum, zirveye neden katılmadığım, hatta tatile gidip gitmediğim tartışılıyor. Akıl ve iyi niyet sınırlarını zorlayan bu iddiaları milletimizin vicdanına havale ediyorum.

Bugüne kadar yurt içi/yurt dışı tüm seyahatlerimi kendi bütçemle gerçekleştirdim.

Tüm seyahatlerden önce resmi kurumlarımızı bilgilendirip izin yazımı yazarak vekalet bıraktım. Nerede olduğumu ve nerede istenirse orada olacağımı Devletimizin bütün kurumları bilir.

NATO zirvesine kimlerin katılacağı veya görev alacağı ise yine Devletimizin ilgili kurumları tarafından belirlenmektedir. Çağrılmadığım/görevlendirilmediğim böylesi bir organizasyonda yer almam elbette mümkün değildir. Çankaya Belediyesi sadece NATO gibi uluslararası etkinlikler kapsamında değil, yılın her günü 24 saat görev başındadır.

Konuk ettiğimiz tüm misafirlerimizi Çankaya’dan ve ülkemizden sorunsuz uğurlamaktan mutluluk duyuyor, Çankayalılara hizmet etmenin ise en büyük gurur olduğunu belirtirken, tek gündemimizin milletimize hizmet olduğunu kamuoyunun bilgisine sunuyorum."