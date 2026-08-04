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Halk TV Türkiye Son Dakika | Çanakkale'de yangın kabusu: Otluk alandan ormana sıçradı

Son Dakika | Çanakkale'de yangın kabusu: Otluk alandan ormana sıçradı

Son dakika haberi... Çanakkale'nin Ezine ilçesinde otluk alanda başlayan yangın, rüzgârın da etkisiyle ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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Son Dakika | Çanakkale'de yangın kabusu: Otluk alandan ormana sıçradı
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde otluk alandan yükselen alevler, rüzgârın da etkisiyle ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

ÇANAKKALE'DE YANGIN KABUSU

Akşam saat 19.40 sularında Gökbayır mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Otluk alanda başlayan yangında alevler, rüzgârın etkisiyle kısa sürede ormana sıçradı.

Son Dakika | Çanakkale'de yangın kabusu: Otluk alandan ormana sıçradı - Resim : 1
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde orman yangını (4 Ağustos 2026)

ALEVLERE HAVADAN VE KARAN MÜDAHALE

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Son Dakika | Çanakkale'de yangın kabusu: Otluk alandan ormana sıçradı - Resim : 2

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürdürülüyor. (DHA)

Son Dakika | Çanakkale'de yangın kabusu: Otluk alandan ormana sıçradı - Resim : 3
Çanakkale'de çıkan yangına müdahaleye yurttaşlar da destek verdi.
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ÇANAKKALE VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Ezine'de çıkan orman yangınıyla ilgili açıklama yapan Çanakkale Valiliği; yangına 2 uçak ve 2 helikopter ile havadan, 20 arazöz, 5 su tankeri, 1 dozer, 1 treyler ve 2 itfaiye aracı olmak üzere toplam 38 araç ve 131 personel ile karadan müdahalenin sürdüğünü bildirdi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

"İlimiz Ezine ilçesi, Gökçebayır Köyü mevkisinde, 04 Ağustos 2026 Salı günü saat 19.19 sıralarında meydana gelen orman yangınına ekiplerimizin müdahalesi aralıksız devam etmektedir.

Yangına, 2 uçak ve 2 helikopter ile havadan; 20 arazöz, 5 su tankeri, 1 dozer, 1 treyler, 2 itfaiye aracı olmak üzere toplam 38 araç ve 131 personel ile karadan müdahale edilmektedir.

Ekiplerimiz, yangının en kısa sürede kontrol altına alınması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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