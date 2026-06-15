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Son dakika | Çanakkale'de orman yangını

Son dakika haberi... Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bozuk ormanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bozuk ormanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE YAYILDI

Ezine ilçesi Erenler mevkisindeki bozuk ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

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MÜDAHALE SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 2 söndürme uçağı, çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. (DHA)


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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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