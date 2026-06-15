Son dakika | Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bozuk ormanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE YAYILDI

Ezine ilçesi Erenler mevkisindeki bozuk ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

MÜDAHALE SÜRÜYOR



İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 2 söndürme uçağı, çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. (DHA)

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bozuk ormanda çıkan yangından drone görüntüleri



2 helikopter, 2 söndürme uçağı, arazözler ve orman işçilerinin sevk edildiği yangına müdahale sürüyor https://t.co/gei8BUn5OC pic.twitter.com/MFxzxlTzJr — Halk TV (@halktvcomtr) June 15, 2026



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