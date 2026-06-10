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Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan 1 saatlik çalışmasıyla, kontrol altına alındı.

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Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Turgutlu ilçesi Derbent ile Çıkrıkçı mahalleleri yakınlarındaki ormanda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı - Resim : 1

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YANGIN 1 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz ve 4 su tankeri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı - Resim : 3

Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede yeniden alevlenme yaşanmaması için soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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