Son Dakika | Büyükçekmece’de toprak kaydı: Göçük altında kalanlar var!
Son dakika haberi... Büyükçekmece Alkent 2000 Mahallesi'ndeki bir konut inşaatında toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kaldığı değerlendirilen 2 kişi için olay yerinde arama kurtarma çalışması başlatıldı.
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Büyükçekmece’de bir konut inşaatında toprak kayması meydana geldi. Göçük altında 2 kişinin kaldığı değerlendirilirken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.
EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
Olay, Alkent 2000 Mahallesi’nde bulunan bir konut inşaatında meydana geldi. İnşaat alanında toprak kayması yaşanmasının ardından durum ekiplere bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ İÇİN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR
Göçük altında 2 kişinin kaldığı değerlendirilirken, itfaiye ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. (DHA)
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi