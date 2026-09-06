4 metre derinlikte göçük meydana geldi: 50 yaşındaki işçi öldü

Elazığ'ın Ağın ilçesinde kaynak suyu hattı kazısı sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan zorlu ekonomik koşullar altında ağır ve tehlikeli iş kolunda ekmek mücadelesini sürdüren 50 yaşındaki işçi O.K. hayatını kaybetti.

4 METRE DERİNLİĞİNDEKİ KAZIDA GÖÇÜK MEYDANA GELDİ

Olay, Ağın ilçesine bağlı Bademli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yer altı kaynak suyu hattı için yürütülen yaklaşık 4 metre derinliğindeki kazı sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük oluştu.

Göçük sırasında işçilerden 50 yaşındaki O.K. toprak altında kaldı.

EKİPLER 50 YAŞINDAKİ İŞÇİYİ TOPRAK ALTINDAN ÇIKARDI

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu toprak altında kalan O.K. çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 50 yaşındaki işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

İŞÇİ ÖLÜMLERİNİN ÖNLENMESİ İÇİN TEDBİRLER YENİDEN GÜNDEMDE

İlerleyen yaşına rağmen zorlu saha şartlarında alın teri dökerken can veren O.K'nin vefatı, ağır çalışma koşullarını ve iş sağlığı tedbirlerini yeniden gündeme getirdi.

Benzer alanlarda sıkça karşılaşılan toprak kayması risklerine karşı alınması gereken koruyucu önlemler tartışılmaya devam ederken, Ağın'daki acı olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (AA)