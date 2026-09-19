Son Dakika | Büşra bebeği kaçırdığı iddia edilen kişi adli kontrolle serbest! HTS kayıtları ortaya çıktı

Sivas'ta hayvancılıkla uğraşan Balıkçı ailesinin bebeği Büşra'nın kaybı hakkında hala sır perdesi aralanmadı. Anne Elif Balıkçı, başta eşinin Büşra'yı sattığını iddia etse de sonra öldürdüğünü söyledi. Ailenin çocukları da bebeğin babanın borçları nedeniyle bir adama teslim edildiği ifadesinin ardından yapılan kimlik çalışmaları ile Diyarbakır'da Mehmet K. gözaltına alındı. Mehmet K. adli kontrolle serbest bırakıldı. Mehmet K'nın HTS kayıtlarında şüpheli hareketlilik bulunamadı.

Hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı (27), 10 Eylül gecesi saat 22.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Balıkçı, çadırda uyuyan 11 aylık kızı Büşra’nın kaybolduğunu bildirdi. İhbarın ardından AFAD, jandarma ve komando ekipleri bölgede arama başlattı.

ANNE VE BABA DAHİL 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından anne Elif Balıkçı’nın ‘Çocuğun para karşılığı satıldığı’, ‘Kaçırıldığı’ ve ‘Öldürüldüğü’ yönünde çelişkili ifadeler verdiği belirtildi. Suçlamaları reddeden baba Yusuf Balıkçı’nın (41) ise eşini işaret ettiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında toplam 10 kişi gözaltına alındı. Anne Elif Balıkçı ile baba Yusuf Balıkçı, ‘Çocuk altsoyu kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Görümce Rahime Budak, oğlu Özcan Budak, amca Mehmet Resul Balıkçı ve akraba Mihtad Balıkçı da ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ ile ‘Suçluyu kayırma’ suçlarından cezaevine gönderildi.

KARDEŞLERİN İFADESİ ÜZERİNE YAKALANDI

Ailenin devlet korumasına alınarak Sivas 4 Eylül Çocuk Evi’ne yerleştirilen diğer 4 çocuğu, uzmanlar ve sosyologlar eşliğinde dinlendi.

Çocuklar ifadelerinde, "Babamızın borcu vardı. O gece çadıra gelen mavi kazaklı Mehmet isimli kişi Büşra'yı battaniyeye sarıp Diyarbakır'a götürmek üzere arabayla aldı" dedi. Çocukların fotoğraf üzerinden teşhis yapması üzerine Mehmet K., Diyarbakır’da yakalanarak gözaltına alındı.

Divriği’ye getirilen Mehmet K., sağlık kontrolünün ardından verdiği ifadede suçlamaları kabul etmedi.

HTS KAYITLARINDA SUÇ UNSURU BULUNMADI

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Mehmet K., adliyeye sevk edildi. Şüpheli, savcılık sorgusunda da hakkındaki iddiaları reddetti.

İncelenen HTS kayıtlarında Mehmet K. ile bağlantılı herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ARAMALAR YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ İHA’LARLA SÜRÜYOR

Büşra bebeği bulmak için İncedere Yaylası’ndaki çalışmalar devam ediyor. Aramalarda yapay zekâ destekli insansız hava araçlarının yanı sıra iz takip ve kadavra köpekleri kullanılıyor.

Ekipler, şu ana kadar Büşra bebeğe veya ona ait herhangi bir ize ulaşamadı. (DHA)