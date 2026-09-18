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Halk TV Türkiye Ekipler sahada: Büşra bebek karış karış aranıyor

Ekipler sahada: Büşra bebek karış karış aranıyor

Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'den bu yana haber alınamayan 11 aylık Büşra Balıkçı için başlatılan geniş kapsamlı arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

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Ekipler sahada: Büşra bebek karış karış aranıyor
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Olay, 10 Eylül'de saat 22.00 sıralarında Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda meydana geldi. Bölgede hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı (27), yaşadıkları çadırda uyuyan 11 aylık kızı Büşra Balıkçı'yı bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma ve komando ekibi sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.

Ekipler sahada: Büşra bebek karış karış aranıyor - Resim : 1

Sivas’ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin soruşturmasında anne ve baba tutuklandıSivas’ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin soruşturmasında anne ve baba tutuklandı

ANNE VE BABA DAHİL 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından ilk etapta çelişkili ifadeler veren ve 'çocuğun para karşılığı satıldığı', 'kaçırıldığı' ve 'öldürüldüğü' yönünde beyanlarda bulunan anne Elif Balıkçı ile suçlamaları reddederek eşini işaret eden baba Yusuf Balıkçı (41) ile birlikte toplam 10 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden Yusuf ve Elif Balıkçı çifti, 'Çocuk altsoyu kasten öldürme', görümce Rahime Budak, görümcenin oğlu Özcan Budak, amca Mehmet Resul Balıkçı ve akraba Miktad Balıkçı, 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' ile 'Suçluyu kayırma' suçlarından tutuklandı.

Ekipler sahada: Büşra bebek karış karış aranıyor - Resim : 3

KARDEŞLERİN İFADESİ SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Çiftin devlet koruması altına alınarak Sivas 4 Eylül Çocuk Evi'ne yerleştirilen diğer 4 çocuğu, uzmanlar eşliğinde dinlendi. Çocukların, "Babamızın borcu vardı. O gece çadıra gelen mavi kazaklı Mehmet isimli kişi, Büşra'yı battaniyeye sarıp Diyarbakır'a götürmek üzere arabayla aldı" beyanı ve fotoğraf üzerinden teşhis yapması üzerine soruşturma yeni bir boyut kazandı. Bu iddialar doğrultusunda harekete geçen jandarma, şüpheli Mehmet K.'yi Diyarbakır'da yakaladı. Divriği'ye getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesine başvurulan Mehmet K.'nin suçlamayı kabul etmediği bildirildi.

Ekipler sahada: Büşra bebek karış karış aranıyor - Resim : 4

Çadırdaki sır perdesi! Büşra bebeğin kardeşlerinden "borç" iddiası: Anne ile baba birbirini suçladıÇadırdaki sır perdesi! Büşra bebeğin kardeşlerinden "borç" iddiası: Anne ile baba birbirini suçladı

HER İHTİMAL DEĞERLENDİRİLİYOR

Diğer yandan kayıp Büşra bebeğin bulunması için ekipler, yayla bölgesini karış karış tarıyor. Arama çalışmalarında yapay zeka destekli insansız hava araçları (İHA), iz takip ve kadavra köpekleri aktif olarak kullanılıyor. Ancak şu ana kadar arazide bebeğe ya da ona ait herhangi bir izine rastlanmadı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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