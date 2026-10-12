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Halk TV Türkiye Son dakika | Burs ve kredi başvuruları başladı

Son dakika | Burs ve kredi başvuruları başladı

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu.

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Son dakika | Burs ve kredi başvuruları başladı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan burs ve öğrenim kredisi başvuruları resmen başladı.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINIYOR

Öğrenciler burs ve öğrenim kredisi başvurularını herhangi bir kuruma gitmeden, e-Devlet kapısı üzerinden kolayca gerçekleştirebilecekler. Başvuru sürecinin tamamen dijital ortamda yürütüleceği ve tüm imkanlarla gençlerin yanında olunmaya devam edileceği vurgulandı.

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SON BAŞVURU TARİHİ: 16 EKİM

GSB Burs ve Öğrenim Kredisi için işlemlerini tamamlamak isteyen adayların belirtilen tarihe kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor.

Yapılan açıklamaya göre başvurular 16 Ekim saat 23.59’a kadar e-Devlet sistemi üzerinden kabul edilecek. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları adına işlemlerini son saatlere bırakmamaları önem taşıyor.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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