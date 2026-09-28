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KYK yurdunda su sorunu! Öğrenciler isyan etti

Hakkari'de KYK yurdunda üniversite öğrencileri yaşadıkları su sorununa tepki gösterdi. Öğrencilerin protestosu kameralara yansıdı.

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Hakkari’de KYK yurdunda kalan üniversite öğrencileri yaşadıkları su sorununa tepki gösterdi. Öğrenciler temiz suya erişimin temel bir hak olduğunu belirterek, sorunun gecikmeden çözülmesi gerektiğini ifade etti. Öğrencilerin gerçekleştirdiği protesto kameralara yansıdı.

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DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Parlak da sosyal medya hesabından konuya dair, "Hakkari’de KYK yurdunda kalan üniversite öğrencileri su sorununu çözmeyen yetkililere tepki gösteriyor. Bu haklı tepkilerinde onların yanındayız ve sorunun çözülmesi için elimizden geleni yapacağız. Birkaç ay önce Hakkari’nin su sorunu gündeme geldiğinde Valiyi aklamak için açıklama yapan bir grup muhtar bu görüntülerden ders almalıdır. Halka hizmet etmek için seçilen kişiler birilerine yaranmak için sorunların üstünü örterse o sorunlar daha da büyür. Temiz suya erişim en temel insan haklarından biridir. Hakkari’nin su sorunu vakit kaybetmeksizin çözülmelidir" paylaşımında bulundu. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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