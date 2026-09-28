KYK yurdunda korkunç skandal! Tepsiden böcek sürüsü poğaçadan vida çıktı

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Devlet yurtlarındaki denetimsizlik, ihmal ve vurdumduymazlık üniversite öğrencilerinin hayatını açıkça tehlikeye atıyor. Sakarya Serdivan Arabacıalanı KYK Yurdu yemekhanesinden ulaşılan son görüntüler, gençlere reva görülen koşulları ve hijyen faciasını gözler önüne serdi.

TEPSİLERİN ALTINDAN ONLARCA BÖCEK ÇIKTI: APAR TOPAR SAKLADILAR

Sakarya Serdivan Arabacıalanı KYK Yurdu yemekhanesinde sabah kahvaltısı sırasında korkunç anlar yaşandı. Yemek dağıtımı yapılan servis tepsilerinin altından adeta bir böcek yuvası çıktı. Tepsilerin kaldırılmasıyla birlikte altından çıkan böcekler etrafa saçılırken görevlilerin ise yaşanan hijyen rezaletinin üzerini örtmek istercesine tepsileri apar topar alandan kaçırdığı öğrenildi. Yemekhane zemininde ise hamam böceklerinin cirit attığı belirlendi.

EKMEĞİN İÇİNDEN SAÇ POĞAÇADANIN İÇİNDEN VİDA ÇIKTI

Ulaşılan görüntülerdeki skandallar tepsilerdeki böceklerle sınırlı kalmadı. Gençlerin önüne konulan temel gıda maddelerinin hijyen ve güvenlikten tamamen yoksun olduğu belgelendi. Yemekhanede servis edilen poğaçanın içerisinden çıkan metal vida görenleri dehşete düşürdü.

Bir diğer fotoğrafta ise ekmek hamuruna yapışmış ve pişmiş halde duran uzun bir saç teli görüntülendi. Denetimsizliğin bu boyuta ulaşması, öğrencilerin boğazına ya da midesine saplanabilecek metallerin dahi kontrol edilmediğini ortaya koydu.

SALATADAN ÇIKAN TAŞLAR DİŞ KIRACAK BOYUTTA

Yemekhanede hijyenin sıfırlandığı bir diğer nokta ise salata tezgahı oldu. Öğrencilere sunulan yeşilliklerin yıkanmadan ve ayıklanmadan servis edildiği, tabaklardan çıkan irili ufaklı sert taş parçalarıyla kanıtlandı. İnsan sağlığını doğrudan tehdit eden bu ihmalkarlık, tedbirsizliğin ne kadar vahim bir aşamaya geldiğini de ortaya çıkartı.

YURT DEĞİL İHMAL YUVASI

Ortaya çıkan bu skandallar zincirinin münferit olmadığı, tüm bu korkunç görüntülerin Sakarya Serdivan Arabacıalanı KYK Yurdu yemekhanesinde yalnızca son iki hafta içerisinde kayda geçtiği bildirildi.

BU İLK DEĞİL: KYK YURTLARINDAKİ ZEHİRLENME VE HİJYEN SABIKASI KABARIK!

Sakarya’da patlak veren bu skandal, KYK yurtlarında yıllardır süregelen ve yüzlerce öğrencinin hastanelik olmasına yol açan sistematik ihmaller zincirinin yalnızca son halkası oldu. Türkiye’nin dört bir yanındaki KYK yurtlarında daha önce kayıtlara geçen gıda ve hijyen faciaları ise hafızalardaki tazeliğini koruyor:

Isparta'da toplu zehirlenme (Ekim 2022): Isparta'daki bir KYK yurdunda akşam yemeğinin ardından tam 130 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı ve yemeklerden numune alınarak inceleme başlatıldı.

İstanbul Sancaktepe'de fiks menü skandalı (Kasım 2022): İyi Maya KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda 100'den fazla öğrenci zehirlendi. Fiks menüye geçildikten sonra porsiyonların küçüldüğü yurtta yemeklerden salyangoz, böcek ve kurt çıktığı kayıtlara geçti.

Yemeklerden çıkan yabancı maddeler (Ekim 2023): Isparta ve İstanbul Cevizlibağ'daki yurtlarda öğrencilere sunulan yemeklerden kurt, böcek ve mavi eldiven parçaları çıktığı belgelendi.

Isparta ve Yalova'da peş peşe zehirlenmeler (Kasım - Aralık 2023): Kasım ayında Isparta'daki yurtta 117 kadın öğrenci, Aralık ayında ise Yalova Çınarcık'ta öğle yemeğinin ardından 15 öğrenci zehirlenme teşhisiyle tedavi altına alındı.

Denizli Pamukkale'de hijyen isyanı (Mayıs 2024): Pamukkale KYK Kız Yurdu'nda yemeklerden kıl, kurt, salyangoz ve tırtıl çıkması üzerine büyük tepki oluştu; idarenin öğrencilere "İstediğiniz yere şikayet edin" yanıtı verdiği ortaya çıktı.

Çoklu illerde büyük zehirlenme dalgası (Ekim - Kasım 2025): Denizli'de eldiven parçası ve böcek skandalları tekrarlanırken; Adıyaman'da 70 öğrenci olmak üzere Sakarya ve Rize'yi de kapsayan büyük bir zehirlenme dalgasında yüzlerce öğrenci etkilendi.

İzmir Buca'da ihmal tepkisi (Nisan 2026): Gazi Ayşe Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda 28 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı, olayın ardından sorunun münferit değil sistematik olduğu vurgulandı.

Çorum Sungurlu'da 77 öğrenci hastanelik oldu (Mayıs 2026): ungurlu KYK Kız Yurdu'nda akşam yemeği sonrası mide bulantısı, ishal ve kusma şikayetiyle 77 öğrenci acil servislere başvurdu; valilik adli ve idari soruşturma başlattı.