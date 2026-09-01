Son dakika | Bolu Belediyesi'ne yeni operasyon! 7 ilde 22 kişiye gözaltı

Bolu Belediyesi'ne yönelik operasyonlara bu sabah bir yenisi daha eklendi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, yüklenici firmaya usulsüz para ödemesi yapıldığı gerekçesi ile başlatıldı.

7 İLDE 22 KİŞİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Savcılığın başlattığı soruşturmada bu sabah 7 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Aralarında hali hazırda tutuklu olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan dahil 23 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Tutuklu başkan Tanju Özcan haricindeki 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

OPERASYONU JANDARMA YAPIYOR

Savcılığın başlattığı soruşturmada operasyonu jandarma yürütüyor. Jandarma ekipleri Bolu Belediye Başkanlığı binasında arama yapıyor.

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