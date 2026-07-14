Son dakika | Boğaz Köprüsü trafiğe kapatılacak! Valilik açıkladı
Son dakika haberi... İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilecek anma koşusu nedeniyle bazı yolların geçici süreyle araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.
İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" nedeniyle kentte bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağını açıkladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce yarın gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" programı kapsamında kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı.
Trafik düzenlemesi, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 03.00 ile 15.00 arasında geçerli olacak.
TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR VE GÜZARGAHLAR
Beşiktaş ilçesinde trafiğe kapatılacak noktalar şöyle:
Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi Köprü Katılımı
Sait Çiftçi Varyant Üstü Köprü Katılımı
Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 Güney Katılımı
Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılımı
Barbaros Bulvarı’ndan Sarıyer yönüne D-100 Kuzey Katılımı
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ ÇEVRESİNDE KAPANACAK YOLLAR
Köprü çevresinde şu noktalar araç trafiğine kapatılacak:
D-100 Güney Yol Beşiktaş-Sarıyer ayrımları
D-100 Kuzey Yol Ümraniye-Altunizade ayrımları
ÜSKÜDAR’DA KAPANACAK YOLLAR
Üsküdar ilçesinde ise şu güzergâhlarda trafik akışı durdurulacak:
Beylerbeyi Köprü Katılımı
Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Katılımı
Altunizade Kavşağı
Tophanelioğlu Caddesi Köprü Katılımı
Valilik, sürücülerin belirtilen saatler arasında trafik işaret ve yönlendirmelerine uymalarını istedi.