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Halk TV Türkiye Son dakika | Boğaz Köprüsü trafiğe kapatılacak! Valilik açıkladı

Son dakika | Boğaz Köprüsü trafiğe kapatılacak! Valilik açıkladı

Son dakika haberi... İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilecek anma koşusu nedeniyle bazı yolların geçici süreyle araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

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Son dakika | Boğaz Köprüsü trafiğe kapatılacak! Valilik açıkladı
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İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" nedeniyle kentte bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce yarın gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" programı kapsamında kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı.

Son dakika | Boğaz Köprüsü trafiğe kapatılacak! Valilik açıkladı - Resim : 1

Trafik düzenlemesi, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 03.00 ile 15.00 arasında geçerli olacak.

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TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR VE GÜZARGAHLAR

Beşiktaş ilçesinde trafiğe kapatılacak noktalar şöyle:

Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi Köprü Katılımı

Sait Çiftçi Varyant Üstü Köprü Katılımı

Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 Güney Katılımı

Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılımı

Barbaros Bulvarı’ndan Sarıyer yönüne D-100 Kuzey Katılımı

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ ÇEVRESİNDE KAPANACAK YOLLAR

Köprü çevresinde şu noktalar araç trafiğine kapatılacak:

D-100 Güney Yol Beşiktaş-Sarıyer ayrımları

D-100 Kuzey Yol Ümraniye-Altunizade ayrımları

ÜSKÜDAR’DA KAPANACAK YOLLAR

Üsküdar ilçesinde ise şu güzergâhlarda trafik akışı durdurulacak:

Beylerbeyi Köprü Katılımı

Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Katılımı

Altunizade Kavşağı

Tophanelioğlu Caddesi Köprü Katılımı

Valilik, sürücülerin belirtilen saatler arasında trafik işaret ve yönlendirmelerine uymalarını istedi.

Son dakika | Boğaz Köprüsü trafiğe kapatılacak! Valilik açıkladı - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trafik İstanbul Boğazı
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