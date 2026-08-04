Son Dakika | Binlerce yabancının Türk vatandaşlığı iptal edildi! Bakanlık açıkladı

İçişleri Bakanlığı, sahte ekspertiz raporları ve usulsüz yatırım işlemleri nedeniyle 6 bin 134 kişinin Türk vatandaşlığının iptal edildiğini veya geri alındığını açıkladı. Son operasyonda ise 16 ilde 72 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, sahte gayrimenkul değerleme raporlarıyla yabancılara usulsüz Türk vatandaşlığı kazandıran şebekeye yönelik operasyonun ardından açıklama yaptı.

Bakanlık, 16 ilde düzenlenen operasyonda 72 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

6 BİN 134 KİŞİNİN VATANDAŞLIK KARARI İPTAL EDİLDİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün incelemelerinde, sahte ekspertiz raporları ve muvazaalı işlemlerle vatandaşlık başvurusu yapıldığı belirlendi.

İncelemeler sonucunda usulsüz işlem yaptığı tespit edilen bin 150 yatırımcının yatırım uygunluk belgesi iptal edildi. Bu kişilerin aile fertleriyle birlikte toplam 5 bin 391 kişinin vatandaşlık kararı kaldırıldı.

Vatandaşlık aldıktan sonra millî güvenlik ve kamu düzeni açısından sakıncalı olduğu belirlenen 263 yatırımcının da işlemleri incelendi. Yatırımcılar ve aile fertleriyle birlikte 743 kişinin vatandaşlığı geri alındı.

Böylece toplam bin 413 yatırımcı ile aile fertlerinden oluşan 6 bin 134 kişinin Türk vatandaşlığı kazanma kararı iptal edildi veya geri alındı.

SON AYLARDA BİN 365 KİŞİNİN VATANDAŞLIĞI KALDIRILDI

Bakanlık, 11 Şubat 2026’dan bu yana yatırım uygunluk belgesi iptal edilen 443 yatırımcı ile aile fertlerinden oluşan bin 358 kişinin vatandaşlığının iptal edildiğini açıkladı.

Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından sakıncalı olduğu değerlendirilen 7 kişinin vatandaşlığı da geri alındı. Böylece bu tarihten sonra vatandaşlığı kaldırılanların sayısı bin 365 oldu.

BAKANLIKTAN “İHMAL YOK” AÇIKLAMASI

Açıklamada, operasyona konu usulsüzlüklerin vatandaşlık başvurusundan önce sunulan belgelerdeki sahtecilik girişimlerinden oluştuğu belirtildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personelinin görev ve yetkileri kapsamında herhangi bir ihmal veya zafiyet bulunmadığı iddia edildi.

Bakanlık, suç oluşturan bütün usulsüzlüklerin adli makamlara bildirildiğini ve yasa dışı yapılarla mücadelenin sürdürüleceğini kaydetti.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Sahte Değerleme/Ekspertiz Operasyonu ve Usulsüz Vatandaşlık İşlemleri Hakkında Basın Açıklaması

16 ilde sahte gayrimenkul değerleme raporlarıyla usulsüz vatandaşlık sağlayan şebekeye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 72 şüphelinin yakalanması üzerine kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu şahısların başvuru, denetim ve değerlendirme süreçleri; 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunı’nun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesi hükümleri doğrultusunda titizlikle yürütülmektedir. Bu kapsamda, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 31’inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alan yabancılar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocukları; mevzuatta belirlenen tutarlarda sabit sermaye yatırımı, taşınmaz edinilmesi, döviz mevduatı yatırımı, Devlet borçlanma aracı yatırımı, gayrimenkul/girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı yatırımı veya bireysel emeklilik sistemi yatırımı yaparak Türk vatandaşlığına başvurabilmektedir.

Yatırım türlerinin her birinde ilgili kamu kurumları tarafından yatırım uygunluk belgesi düzenlenmekte olup; Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında belirtilen tutarda gayrimenkul yatırımı yapan yabancılar için, SPK tarafından lisanslanan değerleme şirketleri (2024 yılı itibarıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) koordinesinde TOKİ Başkanlığı iştiraki olan Gayrimenkul Değerleme A.Ş. (GEDAŞ) tarafından düzenlenen değerleme raporları üzerine TKGM tarafından uygunluk belgesi tanzim edilmektedir.

Uygunluk belgesinin alınmasına müteakip Emniyet Genel Müdürlüğü ile Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığı aracılığıyla başvuru sahipleri hakkında kapsamlı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmakta; araştırmanın olumlu sonuçlanması hâlinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onay aşamaları tamamlanarak Türk vatandaşlığı kazanılmaktadır.

Sahte ve usulsüz ekspertiz raporlarıyla süreci suistimal etmeye çalışan odaklara karşı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen incelemeler neticesinde; muvazaalı veya usulsüz işlem gerçekleştirdiği tespit edilen 1.150 yatırımcının yatırım uygunluk belgesi iptal edilmiş ve aile fertleri dâhil toplam 5.391 kişinin vatandaşlık kararı iptal edilmiştir.

Vatandaşlık kazanımı sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından haklarında kamu düzeni ve millî güvenlik bakımından sakıncalı olduğu tespit edilen 263 yatırımcı ve aile fertleriyle birlikte toplam 743 kişinin vatandaşlık kararı hukuki şartların oluşmadığı gerekçesiyle geri alınmıştır. Böylelikle toplamda 1.413 yatırımcı ve aile fertleri ile birlikte 6.134 kişinin vatandaşlık kazanma kararı 5901 sayılı Kanunun 31. ve 40. maddeleri uyarınca iptal edilmiş ya da geri alınmıştır.

11.02.2026 tarihinden itibaren ise yatırım uygunluk belgesi iptal edilen 443 yatırımcı ile aile fertleri olmak üzere toplamda 1.358 kişinin Türk vatandaşlığı iptal edilmiş, 7 kişinin ise haklarında milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından sakınca bildirilmesi nedeniyle vatandaşlığı geri alınmıştır.

Operasyona konu olan hususlar, başvuru öncesi belgelere ilişkin sahtecilik girişimlerinden ibaret olup Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personelimizin görev ve yetkileri kapsamında herhangi bir zafiyet veya ihmal bulunmamaktadır. Suç teşkil eden tüm usulsüzlükler adli makamlara intikal ettirilmektedir.

Bakanlığımız, millî güvenliğimizi ve kamu düzenini koruma anlayışıyla her türlü illegal yapı ve usulsüzlükle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."