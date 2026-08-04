50 bin dolara vatandaşlık satmışlar! Türk kimliği alan 687 kişi ortaya çıktı: Çin'den İsrail'e kadar...

İstanbul’da sahte ekspertiz raporları ve muvazaalı tapu işlemleriyle, sahte vatandaşlık çetesine yapılan operasyonun detayları orta çıktı. Çetenin, kişi başı ortalama 50 bin dolar karşılığında 687 yabancıya usulsüz Türk vatandaşlığı kazandırıldığı ortaya çıktı. Vatandaşlık alanların İran’dan Çin’e, Yemen’den İsrail’e kadar çok sayıda ülkeden olduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gayrimenkul satın alma yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılmasına ilişkin işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlattı.

Başsavcılığın soruşturma notuna göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gelen bir ihbarın ardından açık ve kapalı kaynaklarda araştırma yapıldı. Saha çalışmalarıyla desteklenen incelemelerde, bazı taşınmazların değerinin sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek gösterildiği belirlendi.

PARA TÜRKİYE'YE GİRMEDEN SATIŞ YAPILMIŞ GİBİ GÖSTERİLDİ

Soruşturmada, vatandaşlık için gerekli döviz Türkiye’ye getirilmeden, aracı şirketlerin veya satıcıların kendi paralarını kullanarak sahte para trafiği oluşturduğu tespit edildi.

Bu yöntemle gerçekte yapılmayan alım satımların yapılmış gibi gösterildiği ve muvazaalı tapu işlemleri düzenlendiği belirtildi. Yabancı uyruklu kişilerden vatandaşlık işlemleri karşılığında kişi başı ortalama 50 bin dolar alındığı kaydedildi.

MASAK tarafından hazırlanan analizlerde para hareketleri, örgütsel bağlantılar ve işlemlerde kullanılan paravan şirketler belirlendi.

İKİ ŞİRKET İNCELEMEDE

Daha önce yürütülen başka bir soruşturmada incelenen cep telefonlarında Babacan İnşaat ve B Group AŞ’ye ilişkin deliller bulunduğu belirtildi.

Bu şirketlerin sahte ekspertiz raporları ve muvazaalı taşınmaz satışlarıyla vatandaşlık işlemleri yaptığına yönelik somut verilere ulaşıldığı aktarıldı. Delillerin, mevcut soruşturmanın gizliliği nedeniyle daha önce işleme konulmadığı ve muhafaza altında tutulduğu ifade edildi.

KAMU ZARARI 51,6 MİLYON DOLAR

Yıldız Teknik Üniversitesinde görev yapan profesör, doçent ve doktorlardan oluşan bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan rapor da soruşturma dosyasına eklendi.

İncelemeler sonucunda, vatandaşlık işlemleri için ülkeye girmesi gereken dövizin getirilmemesi nedeniyle 51 milyon 600 bin dolar kamu zararı oluştuğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 687 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı kazandığı belirlendi. Bu kişilerin vatandaşlıklarının iptal edilmesi için gerekli işlemler başlatıldı.

EN FAZLA VATANDAŞLIK ALAN İRANLILAR OLDU

Usulsüz vatandaşlık kazandığı belirlenen kişilerin 191’inin İran, 81’inin Irak, 79’unun Suudi Arabistan ve 72’sinin Yemen uyruklu olduğu belirtildi.

Listede ayrıca Afganistan’dan 26, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’dan 24’er, İsrail’den 21, Ürdün’den 19, Lübnan’dan 18, Sudan’dan 17, Kuveyt’ten 16, Katar’dan 11 ve Cezayir’den 10 kişi yer aldı.

Suriye’den 9; Filistin, Hindistan, Pakistan, Çin ve Bangladeş’ten 8’er; Libya ve Türkiye’den 6’şar; Malezya’dan 3; Fas, Brezilya, Güney Afrika ve Rusya’dan 2’şer kişinin listede bulunduğu kaydedildi.

Kenya, İsveç, Brunei, Singapur, Kanada ve Ukrayna’dan ise birer kişinin usulsüz vatandaşlık aldığı belirlendi.

90 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan’ın yönettiği öne sürülen suç örgütüne mensup 90 şüpheliye gözaltı kararı çıktı. Örgüt üyesi olmadığı söylenen 17 şüphelinin ise ifadelerinin alınacağı bildirildi.

İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 72 kişi gözaltına alınırken 7 şirkete el konularak kayyum atandı.

1.045 gayrimenkule, Bodrum’daki bir otele, 15 motorlu araca, bir yata ve 10 banka hesabına el konuldu.