Son Dakika | Türk vatandaşlığı için sahte konut satan çeteye operasyon! 7 şirkete kayyum atandı

İstanbul’da düşük fiyatlı konutları sahte ekspertiz raporlarıyla değerinin çok üzerinde göstererek yabancılara Türk vatandaşlığı kazandıran suç örgütüne operasyon düzenlendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamasına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen soruşturmada 90 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 72 şüpheli yakalandı.

687 KİŞİ VATANDAŞLIK ALDI

Soruşturmada, düşük bedelli gayrimenkullerin sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösterildiği ve danışıklı satış işlemleri yapıldığı belirlendi.

Bu yöntemle Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancılardan para alındığı ve 687 kişinin vatandaşlık kazandığı tespit edildi.

Şüphelilerin işlemleri nedeniyle Türkiye’ye girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar liranın ülkeye getirilmediği, bunun yerine gerçeğe aykırı para hareketleri oluşturulduğu bildirildi.

7 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Soruşturma kapsamında 7 şirkete el konularak kayyum atandı.

1.045 gayrimenkule, Bodrum’daki bir otele, 15 motorlu araca, bir yata ve 10 banka hesabına el konuldu.

Sahte işlemlerle vatandaşlık kazandığı belirlenen 687 kişinin Türk vatandaşlıklarının iptal edilmesi için de çalışma başlatıldı.

Bakan Gürlek, devletin zarara uğratılmasına, vatandaşlık hukukunun istismar edilmesine ve haksız kazanç sağlanmasına karşı hukukun bütün imkânlarının kullanılacağını belirtti.

Bakan Gürlek'in açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü iş birliği; Başsavcılıklarımız ile kahraman Polis Teşkilatımızın güçlü koordinasyonuyla suç örgütlerine ve sahtecilik faaliyetlerine karşı mücadelemizi tavizsiz sürdürüyoruz.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosumuzun koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar kapsamında; düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek muvazaalı satış işlemleri üzerinden Türk vatandaşlığı kazandırdığı tespit edilen suç örgütüne yönelik bu sabah operasyon başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında, ülkemize girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar liranın girişinin sağlanmadığı, bunun yerine gerçeğe aykırı para hareketleri oluşturulduğu, Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden menfaat temin edildiği ve 687 kişinin bu yöntemle vatandaşlık kazandığı tespit edilmiştir.

90 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı doğrultusunda İstanbul merkezli 16 ilde 72 şüpheli yakalanmıştır. 7 şirkete el konularak kayyum atanmış; 1.045 gayrimenkule, Bodrum’daki bir otele, 15 motorlu araca, bir yata ve 10 banka hesabına el konulmuştur. Bu yöntemle vatandaşlık kazandığı anlaşılan kişilerin Türk vatandaşlıklarının iptaline yönelik olarak da çalışmalar başlatılmıştır.

Bu vesileyle bu önemli soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, sahadaki operasyonu başarıyla icra eden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve süreçte görev alan tüm kamu görevlilerimizi yürekten tebrik ediyorum.

Devletimizi zarara uğratan, vatandaşlık hukukunu istismar eden ve haksız kazanç sağlayan yapılara karşı hukukun bütün imkânları kararlılıkla kullanılacaktır."