Gençlerin de gelecek umudu kalmadı: Vatandaşlık alan 'terk ederim' diyor
MAK Danışmanlık'ın 18-29 yaş aralığında 8 bin gençle yaptığı ankete göre, gençlerin yüzde 64'ü başka ülke vatandaşlığı verilmesi halinde Türkiye'yi terk etmeyi düşünüyor.
MAK Danışmanlık, 18-29 yaş aralığındaki 8 bin genci kapsayan bir anket gerçekleştirdi. Araştırma, gençlerin büyük bölümünün gelecek kaygısı nedeniyle ülkeyi terk etme eğiliminde olduğunu ortaya koydu.
BAŞKA ÜLKE VATANDAŞLIĞI VERİLSE YÜZDE 64'Ü GİDER
Ankette gençlere “Size başka ülke vatandaşlığı verilse Türkiye’yi terk edip o ülkeye yerleşmeyi düşünür müsünüz?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 64’ü “Evet” yanıtını verirken, yüzde 14’ü “Hayır, ülkemde kalırım” görüşünü dile getirdi.
GİTMEK İSTEYENLER ABD, AVRUPA VE İSKANDİNAVYA'YI TERCİH EDİYOR
Sözcü'nün haberine göre Türkiye'yi terk etmek isteyen gençlerin hedefindeki ülkeler ise AB ülkeleri, ABD, Kanada ve İskandinav ülkeleri olarak sıralandı. Bu ülkelere gitmeyi hayal eden gençlerin yüzde 74’ü, “Türkiye’de torpil olmadan iş bulamayız” gerekçesini öne sürdü.
YETİŞKİNLER GENÇLERİ ANLAMIYOR
Araştırmada “kuşak çatışması” ve “anlaşılamama” sorunu da belirgin şekilde ortaya çıktı. “Yetişkinlerin gençleri anlayıp anlamadığı konusunda düşünceniz nedir?” sorusuna katılımcıların yüzde 42,5’i “anlamıyorlar”, yüzde 38,8’i ise “az anlıyorlar” cevabını verdi.
GENÇLERİN YALNIZCA YÜZDE 12,2'Sİ KENDİNİ DİNDAR SAYIYOR
Araştırmanın dikkat çeken bir diğer sonucu ise gençlerin dini eğilimleriyle ilgili oldu. Gençlerin sadece yüzde 12,2’si kendini “dindar” olarak tanımlarken, yüzde 29,6’sı “birden fazla kimlik sahibiyim” ifadesini kullandı. Ankette gençlerin büyük çoğunluğunun kendini mutsuz olarak tanımladığı da belirtildi.