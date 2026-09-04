Son Dakika | Başaran Aksu ve Gökay Çakır hakkında tahliye kararı

Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ve Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır hakkında tahliye kararı verildi.

10 GÜNDÜR CEZAEVİNDELERDİ

Doruk Maden ve Eti Gümüş maden işçilerinin Yıldızlar SSS Holding'e karşı başlattığı hak mücadelesi sürerken Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınmıştı.

Gökay Çakır ve Başaran Aksu

26 Ağustos'ta her iki isim hakkında da tutuklama kararı verilirken Aksu Ankara'daki Sincan Cezaevine, Çakır ise Manisa'daki Akhisar T Tipi Cezaevine gönderildi.

10 günlük tutukluluğun ardından Gökay Çakır ve 5 gündür açlık grevinde olan Başaran Aksu'nun tahliyesine karar verildi.

"HOLDİNGLERİ ÜZMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Tahliyelerin ardından Bağımsız Maden İşçileri Sendikası şu açıklamayı yaptı:

"10 gündür tutuklu olan Sendikamız Genel Başkanı Gökay Çakır ve 5 gündür açlık grevinde olan Başaran Aksu tahliye edilmiştir. Madenciler başta olmak üzere tüm işçi sınıfının gözü aydın. Holdingleri üzmeye devam edeceğiz!"