Son dakika | Bakanlık açıkladı! 54 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanlığı, yurt dışına kaçan ve haklarında ulusal ve uluslararası seviyede arama kararı bulunan 54 suçlunun, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen iş birliği sonucunda Türkiye'ye geri getirildiğini duyurdu.

54 SUÇLU YAKALANARAK TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin izinin titizlikle sürüldüğü belirtildi.

İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle Gürcistan'dan 38, Almanya'dan 5, Azerbaycan'dan 2, Bulgaristan, Avusturya, Ekvador, Fransa, Hırvatistan, Kazakistan, Mısır, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'dan 1'er olmak üzere toplam 54 şüphelinin Türkiye'ye geri getirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A, S.O, Y.T, S.K, F.M, S.M, N.A, S.B, H.K, M.D, Y.B, B.D, L.T, T.Y, B.M, F.E, H.İ.Ç, Ü.M, N.T, K.N, Ç.Y, D.B, C.B, A.D, S.Ö, U.Ç, B.K, Ö.T. ve Y.L. ile ulusal seviyede aranan M.A, S.B, M.A, Ü.K, H.M, F.C, S.Y, M.Ö, B.B, G.B, H.U, N.A, M.A, G.K, H.Ç, K.C, H.K, İ.U, A.İ, B.K, B.A, K.Y, B.Y, H.A. ve Ü.G. yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kahraman polislerimizi, başkanlıklarımızı, daire başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."