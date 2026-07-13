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Halk TV Türkiye Son dakika | Aydın alevlere teslim: Makilik alanda yangın

Son dakika | Aydın alevlere teslim: Makilik alanda yangın

Son dakika haberi... Aydın'ın Efeler ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın makiye de sıçradı. Yangın 2 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı.

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Son dakika | Aydın alevlere teslim: Makilik alanda yangın
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Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk alanda çıkıp, makiliğe sıçrayan yangın havadan ve karadan yapılan 2 saatlik müdahale sonucu saat 12.00 itibarıyla kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre 2 hektar alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)

Son dakika | Aydın alevlere teslim: Makilik alanda yangın - Resim : 1

ORMAN YANGINLARINA KARŞI ALINACAK BASİT ÖNLEMLER FELAKETLERİ ÖNLEYEBİLİR

Yaz aylarında artan hava sıcaklıkları ve rüzgarın etkisiyle orman yangını riski de yükseliyor. Uzmanlar, vatandaşların ormanlık alanlarda ateş yakmaması, sigara izmariti ve cam şişe gibi yangına neden olabilecek atıkları doğaya bırakmaması gerektiğini vurguluyor.

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Yangın görülmesi halinde vatandaşların alevlere bilinçsiz şekilde müdahale etmek yerine durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi ve güvenli alanlara uzaklaşması isteniyor. Yetkililer, alınacak basit tedbirlerin hem doğal yaşamın korunmasına hem de büyük yangınların önlenmesine katkı sağlayacağını belirtiyor.

Son dakika | Aydın alevlere teslim: Makilik alanda yangın - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Aydın Yangın
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