Son dakika | Aydın alevlere teslim: Makilik alanda yangın

Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk alanda çıkıp, makiliğe sıçrayan yangın havadan ve karadan yapılan 2 saatlik müdahale sonucu saat 12.00 itibarıyla kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre 2 hektar alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)

#SONDAKİKA | Aydın'ın Efeler ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın makiye de sıçradı



Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyorhttps://t.co/rKJaNticHF pic.twitter.com/L34hqyVMoZ — Halk TV (@halktvcomtr) July 13, 2026

ORMAN YANGINLARINA KARŞI ALINACAK BASİT ÖNLEMLER FELAKETLERİ ÖNLEYEBİLİR

Yaz aylarında artan hava sıcaklıkları ve rüzgarın etkisiyle orman yangını riski de yükseliyor. Uzmanlar, vatandaşların ormanlık alanlarda ateş yakmaması, sigara izmariti ve cam şişe gibi yangına neden olabilecek atıkları doğaya bırakmaması gerektiğini vurguluyor.

Yangın görülmesi halinde vatandaşların alevlere bilinçsiz şekilde müdahale etmek yerine durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi ve güvenli alanlara uzaklaşması isteniyor. Yetkililer, alınacak basit tedbirlerin hem doğal yaşamın korunmasına hem de büyük yangınların önlenmesine katkı sağlayacağını belirtiyor.