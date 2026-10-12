Son dakika | Ankara 2 No'lu Başkan adayı seçimden çekildi! "70 üyemizi hakim-savcı yaptık" demişti

Ankara 2 Nolu Baro Başkanı Avukat Gökhan Ağdemir, katıldığı televizyon programında "Bakanlık bize bir ayrıcalık tanıdı, 2 sene içerisinde 70 tane baro üyesi avukat arkadaşımızı hakim savcı yaptık" demişti.

Ağdemir, tepkilere neden olan bu açıklamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sözlerinin bağlamından koparıldığını ve seçimden çekildiğini açıkladı.

Ağdemir'in çokça tepki çeken ifadeleri şu şekilde olmuştu:

"Hakim savcı olmak isteyen arkadaşlarımıza referans oluyoruz. Yaklaşık bizim 2 senelik çalışma dönemimizde 70 tane baro üyesi avukat arkadaşımızı hakim savcı yaptık. Bizler referans olduk, bakanlıklarla görüştük. Sağ olsunlar bize o anlamda da bakanlık bir ayrıcalık tanıdı. Genç meslektaşlarımıza refere ederek onları istedikleri dalda yetişmelerine sebep olduk."

SEÇİMDEN ÇEKİLDİ: AÇIKLAMAM BAĞLAMINDAN KOPARILDI

Ankara 2 No’lu Barosu Başkanı, canlı yayında kullandığı ifadelerin bağlamından koparılarak kendisi ve temsil ettiği kurumun hedef alındığını öne sürdü. Tartışmaların baronun itibarına zarar vermemesi ve avukatlık mesleğinin siyasi tartışmalara malzeme edilmemesi gerekçesiyle baro başkan adaylığından çekildiğini açıkladı.

Av.Gökhan Ağdemir'in açıklaması şu şekilde:

KAMUOYUNA SAYGILARIMLA

Değerli meslektaşlarım, kıymetli kamuoyu;

Son günlerde, katıldığım bir canlı yayında kullandığım bazı ifadelerin, konuşmanın bütünlüğünden ve bağlamından koparılarak kamuoyuna yansıtıldığını; şahsımın, yürüttüğüm görevin ve temsil ettiğim Ankara 2 No’lu Barosu’nun hedef alındığı bir tartışma sürecinin içine çekildiğini üzülerek müşahede ediyorum.

Bir açıklamanın bağlamından koparılarak farklı anlamlara çekilmesinin, belirli ifadeler üzerinden bir algı oluşturulmasının ve iki yıldır verilen emeğin tek bir tartışmaya indirgenmesinin kasıtlı ve kötü niyetli çarpıtmalara sebebiyet verdiğini bu süreçte bir kez daha gördüm. Üzüntüm, yalnızca şahsıma yöneltilen eleştirilerden değil; avukatlık mesleğinin, barolarımızın ve genç meslektaşlarımızın başarılarının bu tartışmaların malzemesi haline getirilmesindendir.

"SİYASİ BİR TARTIŞMA YÜRÜTÜLMESİNİ KABUL ETMEM MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Ankara 2 No’lu Barosu Başkanlığı görevini yürüttüğüm süre boyunca amacım; meslektaşlarımızın haklarını korumak, staj eğitimini güçlendirerek genç hukukçularımızın gelişimine katkı sunmak ve Baromuzu daha ileriye taşımak olmuştur. Bu doğrultuda ortaya koyduğumuz emeğin, yapılan çalışmaların ve kazanımların görmezden gelinerek şahsım üzerinden bir takım muhalif çevrelerce kurumumuza yönelik siyasi bir tartışma yürütülmesini kabul etmem mümkün değildir.

Bununla birlikte, kişisel haklılık iddiasının, temsil edilen kurumun itibarının önüne geçmemesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü barolar, hiçbir kişinin şahsi meselesinden ibaret değildir. Avukatlık mesleğinin onuru, etik değerleri ve ahlaki sorumluluğu; kişisel beklentilerinden ve bazı çevrelerin siyasi hesaplarından daha büyüktür.

"ELEŞTİRİYE AÇIK OLDUĞUMU İFADE ETMİŞTİM"

Eleştiriye açık olduğumu ifade etmiştim. Hiç kimsenin eleştiriden muaf olmadığını da biliyorum. Ancak eleştiri ile bağlamından koparma, taraflı değerlendirme ile peşin hüküm kurma, çarpıtmayla algı oluşturma çabaları arasındaki ayrımın iyi değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum.

Kamu görevi ve yargı mensupluğuna ilişkin süreçlerde liyakat, eşitlik ve hukuka bağlılık ilkelerinin korunması gerektiği yönündeki inancım da sonsuzdur. Bu ilkelerin tartışıldığı bir ortamda, şahsım üzerinden yürütülen algı operasyonunun Baromuzun geleceğine zarar vermesine izin vermemek de yine benim sorumluluğumdur.

"BAŞKAN ADAYLIĞINDAN ÇEKİLME KARARI ALDIĞIMI DUYURUYORUM"

Bu nedenle, şahsıma yönelik kamuoyunda oluşturulan tartışmaların temsil ettiğim kuruma daha fazla zarar vermemesi, Baromuzun itibarının korunması ve avukatlık mesleğinin etik değerlerinin daha fazla ucuz siyaset malzemesi haline gelmemesi adına Ankara 2 No’lu Barosu Başkan adaylığından çekilme kararı aldığımı kamuoyuna duyuruyorum.

Bu süreçte yaşananların, meslektaşlarımızın ortak değerlerine zarar vermeden, sağduyu ve hakkaniyet çerçevesinde değerlendirilmesini temenni ediyorum.

Görev sürem boyunca benimle birlikte çalışan, baromuzun gelişmesi için emek veren, desteğini esirgemeyen tüm meslektaşlarıma ve çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Ortaya koyduğumuz emeğin, gerçekleştirdiğimiz çalışmaların ve genç hukukçularımız için verdiğimiz mücadelenin zaman içinde hakkaniyetle değerlendirileceğine inanıyorum.

Şahsıma yönelik tartışmaların ötesinde, hukuk devletinin temel ilkelerine, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına, avukatlık mesleğinin onuruna ve Ankara 2 Nolu Baromuzun kurumsal saygınlığına bağlılığımın devam edeceğini kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.

Av. Gökhan Ağdemir

MURAT EMİR "HAKİMLİK GARANTİLİ BARO!" TEPKİSİ VERMİŞTİ

Ağdemir'in bakanlığın kendilerine ayrıcalık tanıdığını canlı yayında itiraf etmesi siyaset kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılanmasına sebep olmuştu. Torpil itirafına jet yanıt veren YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından duruma sert tepki göstererek şu ifadeleri söylemişti:

"Geçiş garantili köprü, uçuş garantili havalimanı derken vizyonu iyice genişlettiler. Hakimlik garantili 2 No'lu Baro!

"Bakanlık bize ayrıcalık tanıdı, 70 üyemizi referansla hakim-savcı yaptık" diyerek kadrolaşmayı ekranda gururla anlatıyorlar."