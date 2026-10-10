Baro başkanından canlı yayında torpil itirafı: 70 üyemizi referansla hakim-savcı yaptık!

Ankara 2 Nolu Baro Başkanı Avukat Gökhan Ağdemir’in katıldığı canlı yayında yaptığı itiraf içeren açıklamalar gündeme bomba gibi düştü.

Ağdemir, Adalet Bakanlığı ile görüşerek 2 yıl içinde 70 baro üyesi avukatı referansla hakim ve savcı yaptıklarını itiraf etti. Bu sözlere sert tepki gösteren YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir ise durumu eleştirerek, "Geçiş garantili köprü, uçuş garantili havalimanı derken vizyonu iyice genişlettiler. Hakimlik garantili 2 No'lu Baro!" ifadelerini kullandı.

CANLI YAYINDA OLAY İTİRAF: "70 ÜYEMİZİ REFERANSLA HAKİM-SAVCI YAPTIK

Bengü Türk TV'de yayınlanan programa katılan Ankara 2 Nolu Baro Başkanı Avukat Gökhan Ağdemir, barolarına üye genç avukatların hakim ve savcı olabilmeleri için bakanlıkla görüşüp referans olduklarını açıkça ifade etti.

Ağdemir, canlı yayındaki konuşmasında tam olarak şu sözleri sarf etti:

"Hakim savcı olmak isteyen arkadaşlarımıza referans oluyoruz. Yaklaşık bizim 2 senelik çalışma dönemimizde 70 tane baro üyesi avukat arkadaşımızı hakim savcı yaptık. Bizler referans olduk, bakanlıklarla görüştük. Sağ olsunlar bize o anlamda da bakanlık bir ayrıcalık tanıdı. Genç meslektaşlarımıza refere ederek onları istedikleri dalda yetişmelerine sebep olduk."

MURAT EMİR’DEN "HAKİMLİK GARANTİLİ BARO!" TEPKİSİ

Ağdemir'in bakanlığın kendilerine bir ayrıcalık tanıdığını belirtmesi siyaset kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılandı. Açıklamalara anında yanıt veren YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından duruma sert tepki göstererek şu ifadeleri söyledi:

"Geçiş garantili köprü, uçuş garantili havalimanı derken vizyonu iyice genişlettiler. Hakimlik garantili 2 No'lu Baro!

"Bakanlık bize ayrıcalık tanıdı, 70 üyemizi referansla hakim-savcı yaptık" diyerek kadrolaşmayı ekranda gururla anlatıyorlar."