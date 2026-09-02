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Halk TV Türkiye Son Dakika | Akın Gürlek açıkladı! Silivri'deki gemi kazası hakkında soruşturma başlatıldı

Son Dakika | Akın Gürlek açıkladı! Silivri'deki gemi kazası hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika... Adalet Bakanı Akın Gürlek, Silivri'de bir geminin battığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Son Dakika | Akın Gürlek açıkladı! Silivri'deki gemi kazası hakkında soruşturma başlatıldı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturmayı yürütmek üzere bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

Gürlek, kazanın nasıl meydana geldiğinin ve varsa sorumluların belirlenmesi için adli işlemlerin sürdüğünü bildirdi.

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Bakan Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu meydana gelen deniz kazasını büyük bir üzüntüyle öğrendik.

Olayla ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhâl soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmanın etkin ve kapsamlı şekilde yürütülmesi amacıyla bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Kazanın meydana geliş şekli ve nedenleri ile varsa sorumluluğu bulunan kişilerin tespit edilerek maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla gerekli adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir.

Temennimiz, tüm mürettebatımıza en kısa sürede sağ salim ulaşılmasıdır.

Mürettebatımızın ailelerine ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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