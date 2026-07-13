Son Dakika | AHBAP soruşturmasında yeni gelişme: Gözaltı sayısı yükseldi

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda aralarında dernek başkanı ünlü şarkıcı Haluk Levent ile avukat Ece Güner’in de bulunduğu 18 kişi gözaltına alınmıştı.

GÖZALTI SAYISI 22'YE YÜKSELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltı sayısının 22'ye yükseldiğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca AHBAP Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent; "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'da gözaltına alındı.

Levent’in 2020-2026 yılları arasında 990 million lira bahis oynadığı ve 390 million lira kaybettiği belirlendi. Ayrıca AHBAP Derneği'nin hesabından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına ise 120 million lira para aktarıldığı iddia edildi.

AHBAP Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda; şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirdikleri, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.