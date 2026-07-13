"Asıl bombayı bekleyin" diyen Haluk Levent'e yanıt geldi: Dosyadaki belgelere dikkat!

Gözaltına alınan Haluk Levent, sosyal medya hesabından "Asıl bombayı bekleyin" diyerek dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. Adli kaynaklardan Levent'e yanıt geldi.

Kişisel borç ve alacak meselelerinin Ahbap Derneği ile ilişkilendirilmeye çalışıldığını savunan Levent, "Biliyorum, bu bombardıman altında gerçeği açığa çıkarmak güç ve zaman alacak ama netice olarak haklılığımız tescillenecek. Sevgili dostlarım, Asıl bombayı bekleyin. Yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz. En baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içerisinde kalacaksınız." ifadelerini kullanmıştı.

'ÇALIŞANLARINA AİT HESAPLAR ÜZERİNDEN ÖDEME TRAFİĞİ OLUŞTURULDU'

Dikkat çeken bu açıklamanın ardından adli kaynaklardan bilgilendirme yapıldı. Dosya kapsamındaki tespitlerde kişisel senetlerde Ahbap Derneği'nin kefil olarak gösterildiğinin, ayrıca dernek çalışanlarına ait hesaplar üzerinden ödeme trafiği oluşturulduğunun tespit edildiği belirtildi.

Haluk Levent’in sosyal medya paylaşımındaki iddialarına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Haluk Levent tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; hakkında yürütülen sürecin kişisel borç-alacak ilişkileri üzerinden Ahbap Derneği ile ilişkilendirilmeye çalışıldığı ve denetim talebinde bulunulduğu yönünde ifadeler kullanılmıştır.

Söz konusu açıklama; süreci kişisel husumet veya özel hayat tartışması gibi göstermeye ve konuyu esasından uzaklaştırmaya dönük bir çerçeve sunsa da mevcut tespitler, meselenin kamu yararı, bağış güvenliği, dernek faaliyetlerinin şeffaflığı ve hesap verebilirlik ilkeleri bakımından ele alındığını ortaya koymaktadır.

"KİŞİSEL SENETLERDE AHBAP DERNEĞİ’NİN KEFİL GÖSTERİLDİĞİ ANLAŞILMAKTADIR"

Nitekim dosya kapsamındaki tespitlerde kişisel senetlerde Ahbap Derneği’nin kefil gösterildiği, ayrıca dernek çalışanlarına ait hesaplar üzerinden ödeme trafiği oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Bu hususlar, kişisel borç ilişkileri ile dernek faaliyetleri arasındaki ayrımın bizzat Haluk Levent tarafından ortadan kaldırıldığını göstermektedir.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bakımından belirtmek gerekir ki; Ahbap Derneği’nin faaliyetleri, bağış süreçleri, hesap hareketleri ve dernek kaynaklarının kullanımı yönünden ilgili kurumlar tarafından yapılan denetim ve incelemeler, mevzuatın öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde yürütülmektedir.

"KAMUOYUNDA ALGI OLUŞTURULMASINA İZİN VERİLMEMESİ ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürecine, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü de mevzuat çerçevesinde destek verilmektedir. Bu kapsamda dernek faaliyetleri, bağış süreçleri, hesap hareketleri ve ilgili mali kayıtlar, yetkili kurumların koordinasyonu içerisinde incelenmektedir.

Kamuoyunun, devam eden adli ve idari süreçlere ilişkin yalnızca yetkili makamlarca yapılacak açıklamalara itibar etmesi; spekülatif, eksik veya yanıltıcı beyanlarla kamuoyunda algı oluşturulmasına izin verilmemesi önem arz etmektedir."

YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Haluk Levent, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "dernekler kanununa muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamaları ile gözaltına alınmıştı.