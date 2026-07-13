Son dakika | Adana'da orman yangını kabusu! Ekipler seferber oldu

Adana'nın Feke ilçesinde Belenköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. (AA)

ORMAN YANGINLARINA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artması ve rüzgarın etkisiyle orman yangını riski önemli ölçüde yükseliyor. Yetkililer, vatandaşların alacağı basit ancak etkili önlemlerin büyük felaketlerin önüne geçebileceğini belirtiyor. Özellikle piknik alanları ve ormanlık bölgelerde ateş yakılmaması, anız yakmaktan kaçınılması ve çevreye cam şişe ile izmarit atılmaması konusunda uyarılar yapılıyor.

İHMAL BÜYÜK FELAKETLERE YOL AÇABİLİR

Uzmanlar, orman yangınlarının önemli bir bölümünün insan kaynaklı ihmallerden kaynaklandığına dikkat çekiyor. Söndürülmeden bırakılan mangallar, gelişigüzel atılan sigara izmaritleri, kontrolsüz ateş yakılması ve tarımsal atıkların yakılması, yangınların en önemli nedenleri arasında yer alıyor.

VATANDAŞLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Yangın riskini azaltmak için şu önlemlerin alınması öneriliyor:

Ormanlık alanlarda ateş ve mangal yakılmamalı.

Sigara izmaritleri doğaya atılmamalı.

Cam şişe, cam kırıkları ve yanıcı atıklar ormanda bırakılmamalı.

Anız ve bahçe atıkları kontrolsüz şekilde yakılmamalı.

Ormanlık alanlara yakın bölgelerde kaynak makinesi ve kıvılcım oluşturabilecek ekipmanlar dikkatli kullanılmalı.