Son dakika | Adana'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana'da merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 8.04 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

DEPREM ÇANTASINDA OLMASI GEREKENLER NELERDİR?

Deprem gibi afetlerde ilk saatler hayati önem taşıyor. Uzmanlar, olası bir deprem sonrasında temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için her evde kolay ulaşılabilir bir noktada deprem çantası bulundurulması gerektiğini belirtiyor. İçerisinde bulunacak malzemelerin, en az 72 saat boyunca temel ihtiyaçları karşılayacak şekilde hazırlanması tavsiye ediliyor.

Deprem çantasında öncelikle yeterli miktarda içme suyu ve uzun süre bozulmadan saklanabilen konserve, bisküvi, kuru meyve, kuruyemiş ve enerji barı gibi gıdalar yer almalıdır. Ayrıca ilk yardım çantası, düzenli kullanılan ilaçlar ve temel hijyen malzemeleri de mutlaka çantaya eklenmelidir.

Elektrik kesintilerine karşı el feneri, yedek piller, düdük ve powerbank gibi ekipmanlar da acil durumlarda büyük önem taşıyor.

Kimlik fotokopileri, tapu, sigorta poliçesi ve önemli telefon numaralarının yer aldığı su geçirmez bir dosyanın da deprem çantasında bulunması öneriliyor.