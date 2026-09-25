Son dakika | Özgür Özel'den Erdoğan'a fon yanıtı: İnsanlar size güvenip soyuldu

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "asrın skandalı" diye değerlendirdiği fon skandalı hakkındaki soruları, 10 Ekim Katliamı davasındaki açıklaması sırasında yanıtladı. Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD dönüşünde yaptığı açıklamaya yanıt verdi ve "Türkiye'de ekonomi güçlüymüş, Türkiye'de riskler yokmuş, borsa güvenliymiş ve Türkiye bu anlamda güvenilir bir ülkeymiş. Yahu nasıl güvenilir ülke? Memlekette 2 milyon kişiyi göz göre göre dolandırdılar." dedi...

Erdoğan konu hakkında şunları söylemişti: Sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında, belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz. Yani ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil. Bunu, piyasanın tamamına dair bir problem olarak resmetmek, Türk borsasına yapılmış bir haksızlık olur. Sermaye piyasası ilkeleri ve hukuk çerçevesinde gerekli her türlü adım atılıyor ve atılacak.

"455 BİN TEKİL KULLANICIYI SOYDULAR"

YENİ Parti Lideri Özgür Özel'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Burada Türkiye'de yine devletin yok olduğu ya da çok olduğu bir konuyla karşı karşıyayız. Burada da devlet çok. Devlette görev almış olan, hükümette görev almış olan, sarayda görev almış olan çok sayıda kişinin içinde olduğu, onlar içinde olduğu için insanlara güven telkin edilen ve 7 milyon yatırımcının 3,5 milyonu, yarısı Türkiye'de 10.000 liranın altında küçük paralarla "Acaba borsada bir şeyler elde edebilir miyim de borcumu ödeyebilir miyim, kredi kartımı ödeyebilir miyim, kiramı ödeyebilir miyim?" diyen, bir umutla buraya parasını koymuş 2 milyon kişiyi, yani 2 milyon kişiyi etkileyecek 455.000 tekil kullanıcıyı soydular.

"SİZE GÜVENİP SOYULDULAR"

Bu asrın soygunu, asrın yolsuzluğu, asrın dolandırıcılığıyla karşı karşıyayız. Biz bu konuya ekonomi eşgüdüm konseyimiz büyük bir dikkatle yaklaşıyor. Burada iki tane olaya dikkat çekmek isterim. Bir tanesi, dün Sayın Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklama: Türkiye'de ekonomi güçlüymüş, Türkiye'de riskler yokmuş, borsa güvenliymiş ve Türkiye bu anlamda güvenilir bir ülkeymiş. Yahu nasıl güvenilir ülke? Memlekette 2 milyon kişiyi göz göre göre dolandırdılar. Hem de sizin sağınızda, solunuzda, yanınızda, kabinenizde bulunan kişilerin efendim "Tera fonda paralarını değerlendiriyorlar, Tera fon onların, Tera fon yönetimi onların" deyip onlara güvenen, bilhassa da size çok yakın, oyunu çoğu size veren insanlar size güvendiler, buraya para koydular ve düpedüz soyuldular. Bu insanlar açısından neresi güvende? Yani 2 milyon kişinin küçücük birikimlerinin ya da belli birikimlerinin ortadan kaldı- kaldırıldığı bir durum var."

"ZAMANLAMASI MANİDAR..."

Özgür Özel, MASAK'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve üst düzey devlet görevlilerinin verilerine erişen büyük bölümü FETÖ firarisi isimlere yönelik operasyona da dikkat çekti.

Fetullahçılar, MASAK’ın istihbarat sisteminde Erdoğan ve yakınları ile bazı bakanlarla ilgili sorgulama yapmış… 2019’da bu fark edilmiş ve soruşturma talimatı verilmiş. Ancak operasyon bugün yapıldı.FETÖ ile bağlantılı 22 kişi için soruşturma başlatıldı. Aralarında dönemin MASAK başkan yardımcısı da var. 16 kişinin 15 Temmuz’dan sonra yurtdışına kaçtığı tespit edildi. Türkiye’deki 5 kişi yakalandı, 1 kişi aranıyor.

Özel işte bu operasyona dikkat çekip, "Zamanlaması manidar" yorumunu yaptı. Özel şunları söyledi:

"Burada Maliye Bakanına ve ona bağlı MASAK'a çok önemli görevler düşüyor. Bu MASAK'ın hızlı bir şekilde üzerine düşeni yapması gerekiyor. Biz kapalı dönemle ilgili işlem yapanların MASAK tarafından savcılığa bildirilmesi gerektiğini söylemiştik. O konuda olumlu bir gelişme oldu, onu yakından takip ederken bugün sabah Adalet Bakanı -ki adalet bürokrasisi bu fonla çok ilişkilendiriliyor, birtakım isimler var, bunları ileride enine boyuna tartışacağız, konuşacağız, onların MASAK raporlarında yer alıp almaması önemli- şimdi bir askeri ve sivil casusluk davası açıp içinde eski MASAK başkanlarını, MASAK çalışanlarını anarak bu soruşturmanın, yürütülmekte olan soruşturmayla zamanlaması manidar bir hamle yapıyor. Buna dikkat çekmek lazım, bunun altını çizmek lazım. Ve bu iş kime ulaşıyorsa ulaşsın, mutlaka bunun hesabının verilmesi gerekiyor."