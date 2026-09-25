Erdoğan ve yakınlarının bilgilerini sorgulamışlar! MASAK'ta casusluk sızıntısı

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in bu sabah duyurduğu MASAK'a casusluk sızıntısı soruşturmasının ayrıntıları ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlar sistemde sorgulandı. Savcılık, sorgulamaları kimin yaptığını ve kayıtlara müdahale edilip edilmediğini araştırıyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mali Suçları Araştırma Kurulunda (MASAK) kullanılan Entegre Mali İstihbarat Sistemi’ne (EMİS) ilişkin “siyasal veya askerî casusluk” soruşturmasını bu sabah açıkladı.

FETÖ sızıntısını duyuran Gürlek, 22 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını, beş kişinin gözaltına alındığını ve sistemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ile bazı bakanların bilgilerinin sorgulandığını bildirdi.

Adli kaynaklar, incelemenin nasıl başladığını ve dosyadaki bulguları ayrıntılandırdı.

Savcılık; yetkisiz olduğu değerlendirilen sorgulamaları, sistem kayıtlarının güvenliğini, erişim yetkilerini, yazılımın geliştirme ve bakım süreçlerini, bu işlerde görev alan kişi ve şirketlerin bağlantılarını araştırıyor.

SORUŞTURMA 2019’DAKİ BİLDİRİMLE BAŞLADI

Soruşturmanın başlangıcında MASAK’ın Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına gönderdiği 10 Eylül 2019 tarihli yazı bulunuyor. Yazıda, EMİS üzerinde yetkisiz sorgulama yapıldığına ilişkin emarelere rastlandığı bildirildi.

Bu bildirimin ardından Vergi Denetim Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişleri, Devlet Denetleme Kurulu ve İçişleri Bakanlığının hazırladığı görüş, öneri ve inceleme raporları değerlendirildi. Dosyaya kurum kayıtları, mali veriler, dijital materyaller ve diğer deliller de girdi.

EMİS NEDİR?

EMİS, MASAK’ın temel bilgi ve analiz sistemlerinden biri. Adli makamların talepleri, kurum içi yazışmalar ve dosya transferleri bu sistem üzerinden yürütülebiliyor. T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, IBAN, banka verileri ve araç plakasıyla sorgulama yapılabiliyor. Sistem, veri analizi, mali istihbarat değerlendirmesi ve raporlama için de kullanılıyor.

YAZILIMIN GELİŞTİRİLDİĞİ DÖNEM İNCELENİYOR

Bilgi notuna göre “MASAK Bilgi Sistemleri 2011 Yılı Bakım, İşletim Destek ve Hizmeti Satın Alımı İşi” kapsamında Fujitsu Technology Solutions Bilişim Ltd. Şti. ile AGMLAB A.Ş. ilk aşamada alt yüklenici olarak görev aldı. Haziran 2012’ye kadar süren bakım ve idame sözleşmesi 30 Haziran 2012’de sona erdi. Ardından 2012 yılı yazılım geliştirme, bakım ve destek ihalesi sürecine geçildi.

Dosyadaki tespitlere göre 30 Haziran 2012’den sonra EMİS yazılımına ilişkin hizmet doğrudan AGMLAB tarafından yürütüldü.

Şirket, 2018’e kadar sistemin geliştirilmesinde görev aldı. Bu nedenle savcılık, özellikle 2012-2018 arasındaki erişim ve işlemleri inceliyor.

Şirket kayıtlarında AGMLAB, MRD A.Ş. ve Barış Ata A.Ş. arasında 2010’dan itibaren ortaklık ve yöneticilik ilişkileri bulunduğu belirlendi. Bazı ortakların pay alım satımı yoluyla şirketler arasında yer değiştirdiği tespit edildi. Barış Ata, 23 Temmuz 2016’da yayımlanan 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kapatıldı.

AGMLAB ve MRD’nin 2010-2024 arasında, MASAK’ın da aralarında bulunduğu çeşitli kamu kurumlarından işler aldığı belirtildi. Bu işler karşılığında iki şirkete toplam 210 milyon 764 bin 705 lira ödendi.

ŞİRKET ORTAKLARI HAKKINDAKİ BULGULAR

Dosyadaki belgeler, yargı kayıtları, FETÖ'nün iletişim uygulaması ByLock tespitleri, ankesör ve büfe aramalarına ilişkin analizler, tanık ve şüpheli beyanları ile değerlendirildi.

Şirketlerin bazı ortak ve yöneticilerinin FETÖ'nün askerî, bilişim, Deniz Kuvvetleri, Jandarma ve savunma sanayii kuruluşlarına yönelik mahrem yapılanmalarında görev aldığına ilişkin tespitler bulunduğu aktarıldı.

Üç şirketin ortaklık yapılarında yer alan İsmail K. hakkında mal varlığını dondurma kararı bulunduğu belirtildi.

“Sezai” kod adını kullandığı, Hakan Ç'den önce FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanmasında sorumlu olduğu ve ByLock kullandığı belirtildi.

İsmail K'nın Hakan Ç. ve Erdal Ç. ile ByLock bağlantıları, örgütün üst düzey yöneticileriyle irtibat kayıtları ve örgütsel nitelikte değerlendirilen ankesör ile büfe aramaları bulunduğu bildirildi.

MRD ve Barış Ata’da ortaklıkları bulunan Erdal Ç. hakkında örgütün bilişim ve mahrem hizmetler yapılanmalarında faaliyet gösterdiğine ilişkin tespit ve beyanlar dosyada yer alıyor.

ByLock kullandığı, çok sayıda örgüt mensubu ve üst düzey yöneticiyle bağlantısı bulunduğu, örgütsel nitelikte değerlendirilen ankesör ve büfe aramalarının tespit edildiği belirtildi.

PEP SİSTEMİ KAPATILDI, ARDINDAN SORGULAMALAR YAPILDI

EMİS’teki Siyasi Etki Sahibi Kişiler (PEP) listesi 2015’te devreye alındı. Sistem, güncelleme sorunları gerekçe gösterilerek 2 Eylül 2016’da devre dışı bırakıldı. Bu işlem kurum personeline ayrıca tebliğ edilmedi.

PEP sisteminin devreden çıkarılmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamalar yapıldığı tespit edildi. Sistem 31 Aralık 2018’de yeniden güncellendi. Savcılık, kapatma işlemine ilişkin belgelerde imzası bulunan kamu görevlilerini de inceliyor.

Soruşturmada, hangi verilere kimlerin eriştiği, sorgulamaların hangi tarihlerde yapıldığı ve erişim imkânlarının örgütsel amaçlarla kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor.

KAYITLARA MÜDAHALE EDİLMİŞ OLABİLİR

Teknik incelemelerde, veri tabanında sıralı ilerlemesi gereken bazı kayıtların ilgili yıllarda bu sırayı izlemediği görüldü. Bunun, kayıtların sonradan çıkarılmış veya değiştirilmiş olabileceği ihtimalini doğurduğu değerlendirildi.

EMİS servisleri üzerinden “identifier” alanı boşken sorgulama yapılmasının veya veri çekilmesinin mümkün olmaması gerektiği belirtildi. Buna rağmen veri tabanında bu alanı boş olan çok sayıda kayıt bulundu. Alanların sonradan silinmiş veya değiştirilmiş olabileceği inceleniyor.

Geliştiren AGMLAB, işlemlerin denetlenmesini sağlayan “audit log” kayıtlarını gerektiği şekilde oluşturmadı. Bu nedenle yönetici, yani “admin”, yetkisi bulunan kullanıcıların geçmişte yaptığı bazı işlemleri geriye dönük takip etmekte güçlük yaşanıyor.

YÖNETİCİ YETKİSİ BULUNAN PERSONEL MERCEK ALTINDA

MASAK veri tabanlarının bulunduğu Oracle Exadata sisteminde yönetici yetkisine sahip personelin işlemleri de araştırılıyor.

Olay tarihinde MASAK’ta istatistikçi olan Eda A'nın 29 Şubat 2016 ile 31 Temmuz 2019 arasında veri tabanları ve tablolarda admin yetkisi bulunduğu tespit edildi.

Gelir uzmanı Güner E'nin de aynı tarihler arasında bu yetkiye sahip olduğu belirlendi.

Programcı Zehra Y'nin 6 Temmuz 2018 ile 31 Temmuz 2019 arasında admin yetkisi bulunduğu bildirildi.

MASAK’ta geçici gelir uzmanı olarak görev yapan Özlem D'nin da 29 Şubat 2016 ile 31 Temmuz 2019 arasında admin yetkisine sahip olduğu belirlendi.

İHALEDE GÖREV ALAN İSİMLER DE ARAŞTIRILIYOR

AGMLAB’a verilen 2012 yılı hizmet alımı işinde görev alan kamu personeli soruşturmaya dahil edildi.

BEŞ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 25 Eylül’de İstanbul merkezli, Ankara’yı da kapsayan eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon; şirket ortaklığı, ihale süreçleri, veri tabanlarındaki admin yetkisi veya PEP sistemine ilişkin belgelerdeki imzaları nedeniyle incelenen kişilere yönelik düzenlendi.

Eda A, Güner E, İnönü Akgün A, Mehmet Y. ve Zehra Y. gözaltına alındı.

Zeki Özcan’ın yakalanması için çalışmalar sürüyor. Bilgi notuna göre Hakan Çiçek cezaevinde; dosyadaki diğer 15 kişi yurt dışında.

Gürlek sabahki açıklamasında yurt dışında bulunduğu belirtilen 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığını söylemişti.

Daha sonra paylaşılan ayrıntılı bilgi notunda ise 15 kişinin yurt dışında, bir kişinin cezaevinde bulunduğu belirtildi.

Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız 7,65 milimetre çapında Beretta marka tabanca ve aynı çapta yedi fişek ele geçirildi. Dijital materyallerin adli incelemesi devam ediyor.

AGMLAB ve MRD’ye daha önce el konulduğu da bilgi notunda yer aldı. İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliğinin 26 Kasım 2025 tarihli, 2025/12476 D.İş ve 2025/12551 D.İş sayılı kararlarıyla iki şirkete el konuldu; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım atandı.

ÜÇ ESKİ MASAK BAŞKANININ İFADESİ ALINACAK

Soruşturmanın 2012-2018 dönemindeki kurumsal işlemlerini aydınlatmak için eski MASAK başkanları Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli’nin ifadelerine başvurulacak. Kaplan 2009-2014, Polat 2014-2016, Dereli ise 2016-2019 arasında başkanlık yaptı. Üç ismin ifadelerine ilişkin planlamayı adli makamlar yapacak.

Savcılık, gözaltındaki kişilerin ifadelerini alırken yurt dışındaki şüphelilere ilişkin adli süreçleri ve yakalama çalışmalarını sürdürüyor.