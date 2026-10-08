Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Son 10 yılın rekoru kırıldı: Deniz palamutla doldu taştı balıkçılar isyan etti

Son 10 yılın rekoru kırıldı: Deniz palamutla doldu taştı balıkçılar isyan etti

Palamut bolluğunun son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı belirtilirken, piyasaya artan ürün arzının fiyatları düşürdüğü kaydedildi. Balıkçılar, ekonomik kayıpların önüne geçmek için avcılığa geçici ara verilmesini istedi.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Son 10 yılın rekoru kırıldı: Deniz palamutla doldu taştı balıkçılar isyan etti
Son Güncelleme:

Bu sezon yaşanan palamut bolluğunun balık fiyatlarını düşürdüğünü belirten balıkçılar, ekonomik kayıpların önüne geçmek için avcılığa geçici olarak ara verilmesini istedi. İstanbul İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği (İSTANBUL DEMBİR), palamut avcılığının 12 Ekim Pazartesi günü saat 08.00’e kadar durdurulması çağrısında bulundu.

Fırtına dindi, Marmara coştu: Derya deniz palamut fışkırdıFırtına dindi, Marmara coştu: Derya deniz palamut fışkırdı

“SON 10 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI”

İstanbul Balık Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Yaşar Gün, geçtiğimiz günlerde yeni av sezonunda palamut bolluğunun son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştığına dikkat çekerek balıkçı teknelerinin limanlara dolu döndüğünü belirtmişti.

BOLLUK FİYATLARI DÜŞÜRDÜ

İSTANBUL DEMBİR tarafından yapılan açıklamada, denizlerde son yılların en yoğun palamut bolluğunun yaşandığı belirtildi. Yoğun avcılıkla birlikte piyasaya sunulan palamut miktarının artmasının fiyatları aşağı çektiği ve balıkçıların ekonomik kayıplar yaşadığı ifade edildi.

Son 10 yılın rekoru kırıldı: Deniz palamutla doldu taştı balıkçılar isyan etti - Resim : 2

DÜŞEN FİYATLAR YENİ BİR DÖNGÜ OLUŞTURDU

Balıkçıların, düşen fiyatlar nedeniyle zararlarını telafi edebilmek için daha fazla avlandığı belirtilen açıklamada, artan av miktarının fiyatları daha da düşürdüğü ve sektörün ekonomik açıdan sürdürülemez bir döngüye sürüklendiği kaydedildi.

“PALAMUT AVCILIĞINA GEÇİCİ OLARAK ARA VERİLSİN”

İSTANBUL DEMBİR, denizlerin bereketinin ekonomik kayba dönüşmemesi ve piyasa dengesinin yeniden sağlanması amacıyla palamut avcılığına geçici ara verilmesini istedi. Birlik, bu gece saat 00.00’dan başlayarak 12 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 08.00’e kadar palamut avcılığına ara verilmesi yönündeki çağrıya sektörün uymasını talep etti.

“AMACIMIZ AVCILIĞI DURDURMAK DEĞİL”

Açıklamada, geçici uygulamanın balıkçıların ekonomik kayıplarını azaltması ve piyasanın yeniden dengelenmesi açısından önemli olduğu belirtildi. Birlik, “Amacımız avcılığı durdurmak değil, denizlerimizin bereketini koruyarak balıkçılarımızın emeğinin karşılığını almasını sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Son 10 yılın rekoru kırıldı: Deniz palamutla doldu taştı balıkçılar isyan etti - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Balık İstanbul
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro