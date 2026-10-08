Son 10 yılın rekoru kırıldı: Deniz palamutla doldu taştı balıkçılar isyan etti

Bu sezon yaşanan palamut bolluğunun balık fiyatlarını düşürdüğünü belirten balıkçılar, ekonomik kayıpların önüne geçmek için avcılığa geçici olarak ara verilmesini istedi. İstanbul İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği (İSTANBUL DEMBİR), palamut avcılığının 12 Ekim Pazartesi günü saat 08.00’e kadar durdurulması çağrısında bulundu.

“SON 10 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI”

İstanbul Balık Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Yaşar Gün, geçtiğimiz günlerde yeni av sezonunda palamut bolluğunun son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştığına dikkat çekerek balıkçı teknelerinin limanlara dolu döndüğünü belirtmişti.

BOLLUK FİYATLARI DÜŞÜRDÜ

İSTANBUL DEMBİR tarafından yapılan açıklamada, denizlerde son yılların en yoğun palamut bolluğunun yaşandığı belirtildi. Yoğun avcılıkla birlikte piyasaya sunulan palamut miktarının artmasının fiyatları aşağı çektiği ve balıkçıların ekonomik kayıplar yaşadığı ifade edildi.

DÜŞEN FİYATLAR YENİ BİR DÖNGÜ OLUŞTURDU

Balıkçıların, düşen fiyatlar nedeniyle zararlarını telafi edebilmek için daha fazla avlandığı belirtilen açıklamada, artan av miktarının fiyatları daha da düşürdüğü ve sektörün ekonomik açıdan sürdürülemez bir döngüye sürüklendiği kaydedildi.

“PALAMUT AVCILIĞINA GEÇİCİ OLARAK ARA VERİLSİN”

İSTANBUL DEMBİR, denizlerin bereketinin ekonomik kayba dönüşmemesi ve piyasa dengesinin yeniden sağlanması amacıyla palamut avcılığına geçici ara verilmesini istedi. Birlik, bu gece saat 00.00’dan başlayarak 12 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 08.00’e kadar palamut avcılığına ara verilmesi yönündeki çağrıya sektörün uymasını talep etti.

“AMACIMIZ AVCILIĞI DURDURMAK DEĞİL”

Açıklamada, geçici uygulamanın balıkçıların ekonomik kayıplarını azaltması ve piyasanın yeniden dengelenmesi açısından önemli olduğu belirtildi. Birlik, “Amacımız avcılığı durdurmak değil, denizlerimizin bereketini koruyarak balıkçılarımızın emeğinin karşılığını almasını sağlamaktır” ifadelerini kullandı.