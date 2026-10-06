Fırtına dindi, Marmara coştu: Derya deniz palamut fışkırdı

Marmara Denizi üzerinde etkisini yitiren şiddetli fırtınanın ardından sulara açılan deniz emekçileri limanlara kasalar dolusu palamutla yanaştı. Tekirdağ kıyılarında yakalanan yüksek rekolteli mahsul doğrudan tezgahlara yansırken yurttaşlar uygun fiyatlı beyaz ete yöneldi.

FİYATLAR 100 LİRAYA KADAR İNDİ

Tezgahlarda yerini alan taze palamutların tanesi ebatlarına göre 100 ile 150 lira arasında değişen etiketlerle alıcı buluyor. Kentte uzun yıllardır balıkçılık yapan Hasan Erol, denizden çıkan ürünün iriliği ve bolluğuyla tüketicinin büyük ilgisini topladığını belirtti. Bütçesini düşünen vatandaşların uygun fiyat etiketleri nedeniyle ağırlıklı olarak palamudu tercih ettiğini anlatan Erol, bölgedeki satışların hızlandığını kaydetti.

HAVA İZİN VERDİKÇE AV SÜRECEK

Bölgede faaliyet gösteren Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi ekipleri yakalanan tonlarca balığın sektörde büyük memnuniyet yarattığını vurguluyor. Kooperatif başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, sezonun bu döneminde ağlara takılan bereketli palamut avının tüm üreticilerin yüzünü güldürdüğünü ifade etti.

Deniz şartlarının elverişli seyretmesi durumunda av mesaisinin hız kesmeden devam edeceğini aktaran deneyimli başkan, balıkçıların suların derinliklerinde nasibini aradığını dile getirdi.

(AA)