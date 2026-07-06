soL Haber'in X hesabına erişim engeli getirildi
X platformu, "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle soL Haber'in 924bin takipçili hesabına getirilen erişim engeli kararını uyguladı. Kararın ardından hesap Türkiye'den tamamen görünmez hale getirilirken adli soruşturma başlatıldı.
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Sosyal medya platformu X, Türkiye'de geniş bir takipçi kitlesine sahip olan soL Haber'in resmi hesabı hakkında alınan erişim engeli kararını resmen işleme koydu. soL Haber'in toplamda 924 bin takipçisi bulunuyordu. Söz konusu engelleme işleminin ardından, ilgili haber portalının sosyal medya hesabı Türkiye sınırları içerisindeki kullanıcılar için tamamen ulaşılamaz ve görünmez bir duruma getirildi.
"MİLLİ GÜVENLİK" VE "KAMU DÜZENİ" GEREKÇESİ
Yetkili makamlar tarafından alınan kararın yasal dayanağı olarak, 5651 sayılı kanunun 8/A maddesi işaret edildi. Kısıtlama işleminin resmi olarak "milli güvenliğin ve kamu düzeninin korunması" temel gerekçesiyle uygulamaya konulduğu bildirildi.
SAHİPLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA
Burak Doğan'ın haberine göre hesap sahipleri hakkında da adli soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi