Sokak çeteleri kiracıları da tehdit etmeye başladı! Başka şehirden gelip apartmana kurşun yağdırdılar

Türkiye'de sokak çetelerinin sayısı her geçen gün artıyor. Örgütler, tetikçi olarak genellikle 18 yaş altı çocukları hedef alıyor. Sokak çeteleri bu kez bir ev sahibiyle kiracı arasında yaşanan anlaşmazlıkta ortaya çıktı. Bursa'da kira nedeniyle yaşandığı belirtilen anlaşmazlık, peş peşe düzenlenen silahlı saldırılarla yeni bir boyut kazandı. Aynı eve iki gün üst üste ateş açılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan 8 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kira anlaşmazlığı nedeniyle başlayan gerginlik, peş peşe düzenlenen silahlı saldırılarla sonuçlandı. Ev sahibiyle yaşanan kira uyuşmazlığının ardından Z.D. ve V.D., kendilerini suç örgütünün adı kullanılarak tehdit eden kişi hakkında savcılığa başvurdu.

Şikayetin ardından çiftin kiracı olarak oturduğu eve 15 ve 16 Haziran tarihlerinde iki ayrı silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayların ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Yaklaşık 1080 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelilerin saldırıları gerçekleştirmek üzere kente geldiklerini ve eylemlerin ardından şehirden ayrıldıklarını tespit etti.

9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bursa merkezli olarak İstanbul, Antalya ve Uşak'ta özel harekât polislerinin de destek verdiği eş zamanlı operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin konakladıkları evin yakınında yapılan aramalarda, üzerinde barut izi bulunan kıyafetler ile saldırıda kullanıldığı değerlendirilen silahlara ait boş kovanlar ele geçirildi.

"EL BOMBASIYLA GELECEĞİZ"

Soruşturma kapsamında saldırıya ilişkin cep telefonu görüntülerine de ulaşıldı. Görüntülerde şüphelilerden birinin, "Bu daha uyarı, bir dahakine el bombasıyla geleceğiz" şeklinde tehditte bulunduğu belirlendi. Söz konusu kayıtlar soruşturma dosyasına delil olarak eklendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yetkililer, yurt dışında bulunduğu belirlenen suç örgütü lideri hakkında ise Türkiye'ye iadesinin sağlanması amacıyla kırmızı bülten çıkarılması için işlem başlatıldığını bildirdi. (DHA)