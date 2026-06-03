Polis 26 yıldır arıyordu! Firari çete liderinin cesedi beton dolu varilde bulundu

Avrupa’nın yeraltı dünyasında uzun yıllardır adı anılan Sırp kökenli çete liderinin hikâyesi, yıllar sonra yeniden gündemin merkezine oturdu. 2000’li yılların başında İsviçre’de cezaevindeyken gerçekleşen dikkat çekici bir kaçışla bilinen Aleksandar Nešović'in, 26 yıl sonra Sırbistan’da hayatını kaybettiği öne sürüldü.

İddialara göre olay zinciri, Zürih’te bir cezaevi transferi sırasında başladı. Sağlık gerekçesiyle hastaneye götürülen mahkûm, dışarıda beklenmedik bir müdahaleyle kaçırıldı ve o tarihten sonra izini kaybettirdi. Yıllar boyunca nerede olduğu bilinmeyen ismin, Balkanlar’daki suç ağları içinde farklı bir kimlikle yaşamını sürdürdüğü değerlendiriliyordu.

BARIŞ GÖRÜŞMESİ ÖLÜME GÖTÜRDÜ

Ancak süreç, 2026 yılının Mayıs ayında beklenmedik bir davetle yeni bir boyut kazandı. Nešović ile bir diğer mafya lideri Sasa Vukovic arasında süregelen düşmanlığın sona erdirilmesi amacıyla organize edildiği ileri sürülen bir görüşme için Belgrad’da bir restoran belirlendi. Görüşmenin, güvenlik birimlerinin bilgisi ve dolaylı yönlendirmesiyle hazırlandığı iddiaları kamuoyuna yansıdı.

Toplantının başlangıcında ortamın kontrollü olduğu düşünülse de kısa süre içinde dengeler değişti. Taraflardan birinin yanında gizlice bulundurulan silahla ateş açtığı ve karşısındaki kişiyi ağır şekilde yaraladığı öne sürüldü. Olayın ardından saldırgan ve çevresindekilerin hızla mekândan uzaklaştığı iddia edildi.

DNA TESTİYLE TESPİT EDİLDİ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, kayıp ihbarı sonrası ulaşılan bir cesedin yakılarak yok edilmeye çalışıldığını, ardından beton dolu bir varilin içine yerleştirilerek gizlendiğini tespit etti. Yapılan DNA analizleri, cesedin yıllar önce İsviçre’den kaçan kişiyle eşleştiğini ortaya koydu.

Gelişmeler bununla da sınırlı kalmadı. Olayın organize edildiği iddia edilen süreçte görev aldığı öne sürülen bazı polis yetkilileri hakkında da inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında hem yeraltı dünyasıyla bağlantılı isimler hem de kamu görevlileri gözaltına alındı.

Olay, Balkanlar’da uzun süredir devam eden suç örgütleri arasındaki hesaplaşmaların yeni bir perdesi olarak değerlendirilirken, soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü bildirildi.